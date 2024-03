Klaus Iohannis a adus-o la Cotroceni pe judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu. Ce pensie încasează fostul magistrat

Ajuns în ultimul an de mandat, președintele Klaus Iohannis a numit noi consilieri la Cotroceni. Cel mai interesant nume este cel al Grațielei Monica Constantin, fostă judecătoare la Tribunalul București și cea care l-a condamnat la 5 ani de închisoare pe Dan Voiculescu, în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). Începând din februarie 2024, ea îndeplinește funcția de consilier de stat la Administrația Prezidențială.

Judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, pensie de 23.000 de lei pe lună

Grațiela Monica Constantin are 54 de ani și s-a pensionat la cerere, încă din anul 2018, printr-un . În ultimul an, Grațiela Constantin a încasat 273.900 de lei de la Casa de Pensii București, echivalentul a 22.825 de lei pe lună. În plus, ea a mai încasat 74.335 de lei ca urmare a unor hotărâri judecătorești referitoare la venituri sau despăgubiri. Soțul fostei judecătoare lucrează la un cabinet dentar și a avut un venit anual de 48.000 de lei.

Noua consilieră a lui Klaus Iohannis locuiește într-un apartament de 74 mp deține patru mașini (două Dacia Logan, un Ford Puma și un Volskwagen). În conturi bancare, Grațiela Constantin deține în jur de 750.000 de lei și 2.000 de euro, în timp ce alți 25.000 de lei i-a investit în titluri de stat.

Grațiela Constantin a fost primul magistrat care la închisoare, după ce l-a găsit vinovat pentru spălare de bani. S-a întâmplat pe data de 26 septembrie 2013, când fondatorul trustului Intact s-a ales cu 5 ani de închisoare. Ulterior, decizia a fost confirmată de Curtea de Apel București, care i-a majorat pedeapsa la 10 ani de închisoare.

Procesul ICA, dosarul de care fugeau toți judecătorii

Procesul omului de afaceri Dan Voiculescu a fost unul extrem de mediatizat, iar presiunea care a fost pusă pe judecători și procurori a dus la o situație cu totul specială. Mai mulți magistrați care au participat la judecarea cauzei, fie s-au pensionat fie au fost scoți din dosar ca urmare a unor denunțuri penale împotriva lor.

Grațiela Constantin și-a asumat condamnarea lui Voiculescu, după mai bine de cinci ani de procese și zeci de amânări. În motivarea condamnării, judecătoarea a scris că ”scopul educativ-preventiv al pedepsei ce va fi aplicată inculpatului poate fi atins numai prin privarea sa de libertate” și a atras atenția că inculpatul a tergiversat cauza prin ”pierderea în mod intenționat a calității de senator”.

Pe parcursul desfășurării dosarului ICA, Dan Voiculescu a demisionat de trei ori din parlament, după ce a candidat de tot atâtea ori. În consecință, cauza s-a plimbat de la Curtea Supremă la Tribunal, în funcție de statutul de moment al politicianului.

Un fost ambasador și o directoare de la Ministerul Transporturilor, noile achiziții ale președintelui Iohannis

În afară de judecătoarea Grațiela Constantin, președintele Iohannis l-a numit în poziția de consilier prezidențial pe George Gabriel Bologan, care în ultimii doi ani a fost Ambasador al României în Regatul Spaniei.

Bologan este profesor asociat la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității de Vest din Timișoara, și doctorand la Facultatea de Istorie și Filozofie din cadrul Universității de Stat Babeș Bolyai.

În februarie, la Administrația Prezidențială s-a întors Lenuța Cobuz, fosta șefă a biroului juridic, care a mai lucrat la Cotroceni între 2015 și 2022.

Echipa de la Cotroceni s-a mai întărit cu Ștefan Porubin, care ca ocupa funcția de Consilier juridic superior, după ce în ultimul an a lucrat la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

În ianuarie, președintele Iohannis adus-o, de la Ministerul Transporturilor, pe Teodora Sârbulescu, unde a ocupat poziția de manager public.