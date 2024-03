Klaus Iohannis, ironizat pe Facebook după ce a anunțat că vrea șefia NATO: ”Ai mai multe vacanțe decât are Alianța ani”

Cum era de așteptat, Klaus Iohannis, un președinte cu un grad de încredere extrem de scăzut, este ironizat de români după ce a anunțat că ținteșe funcția de Secretar General al NATO.

După 10 ani în funcția de președinte al României, .

Marți, 12 martie, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, președintele României a anunțat că și-a depus candidatura la funcția de Secretar General NATO. Această poziție mai este vizată și de premierul olandez Mark Rutte.

”Am decis să intru în competiție pentru funcția de Secretar General al NATO. Îmi asum această candidatură în numele României cu toată responsabilitatea. Această decizie are la bază performanța României, experiența acumulată pe parcursul celor două mandate de Președinte al României, înțelegerea profundă a provocărilor cu care se confruntă NATO, Europa, și în special regiunea noastră, și angajamentul meu ferm față de valorile și obiectivele fundamentale ale NATO”, a spus Iohannis.

După mesajul televizat, președinte a decis să-și informeze și cei 1,8 milioane de urmăritori de pe despre decizia luată. În doar câteva zeci de minute, postarea șefului statului a strâns sute de reacții.

Majoritatea mesajelor primite de Iohannis de la români sunt unele ironice sau extrem de critice. Cetățenii nu au uitat de ”plăcerile” șefului statului din timpul mandatelor sale.

”Vrei să dormi și la NATO? Întreabă dacă au buget pentru avion de lux”; ”Ai mai multe vacanțe decât are NATO ani”; ”la ce flotă de avioane are NATO, cred și eu că v-ar conveni funcția de Secretar General” sau ”Vrem să cooptăm în NATO: Zanzibar, Tailanda, Maldive”, spun câțiva urmăritori.

Iată și alte mesaje cu tentă ironică:

Dacă-i prostești și pe cei de la NATO, ești tare!

Ai grijă să nu ceară scrisoare de recomandare de la fostul angajator.

Felicitări, poate că ăia de la NATO o să te pună în sfârșit la muncă.

Pas cu pas! Urmează domeniul din Aviatorilor!

Nu ți-au ajuns 10 ani de hibernare pe spatele românilor. Îți dorești încă 5 pe spatele NATO! Mai sunt țări de vizitat.

Foarte mulți români îi reproșează lui Iohannis că nu are nicio calitate pentru o astfel de funcție. ”Ce tupeu să te propui singur și să spui că este în numele României. Nu ai NICIO calitate pentru o asemenea poziție.

Comunicare ZERO, organizare ZERO, curaj ZERO, interes ZERO, apetență pentru protocol INFINITĂ. Știu și oamenii ăia cu cine au de-a face”, scrie o urmăritoare a președintelui.



Tot pe Facebook, dar pe pagina sa personală, jurnalistul Cristian Tudor Popescu este de părere că președintele României are șanse minime să preia conducerea Alianței Nord-Atlantice.

”Iohannis se autopropune ‘în forță’ la șefia NATO, așa cum Firea se autopropune ‘în forță’ ca candidată PSD la Primăria Capitalei. Cu tot atâtea șanse de câștig”, scrie gazetarul.

Mandatul lui Jens Stoltenberg a șefia NATO se încheie în octombrie

Lui Jens Stoltenberg, actualul Secretar General al NATO, i se va încheia mandatul în luna octombrie. Succesorul său va prelua șefia alianței într-un moment crucial, în care sprijinul pentru Ucraina este în aer, iar riscul unui conflict NATO – Rusia nu este exclus.

. În februarie, forțe din Alianță, precum SUA, Marea Britanie, Franța sau Germania s-au pronunțat public pentru susținerea olandezului Mark Rutte pentru postul de Secretar General.