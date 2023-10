Kylian Mbappe, cifre fantastice în Champions League. Este coșmarul italienilor

Superstarul de pe Parc des Princes și a deschis drumul campioanei Franței spre o victorie concludentă care o așază în fruntea clasamentului din Grupa F.

Cifre extraordinare pentru Kylian Mbappe în Champions League

În minutul 32 al partidei PSG – AC Milan 3-0, din etapa a 3-a a fazei grupelor din Champions League, tânărul Warren Zaire-Emery l-a găsit cu o pasă pe Kylian Mbappe, care a înscris cu un șut la colțul scurt după ce l-a întors pe Fikayo Tomori.

Aceasta a fost reușita cu numărul 42 pentru starul parizienilor în cea mai importantă competiție europeană. El a urcat o poziție în ierarhia all-time a marcatorilor din UCL și se află acum pe locul 17, la egalitate cu legendarul jucător al lui Juventus, Alessandro Del Piero.

Ținând cont că are doar 24 de ani, Mbappe are toate șansele să bată în continuare tot felul de recorduri în Champions League. În ceea ce privește clasamentul marcatorilor din toate timpurile, el mai are nevoie de doar 6 reușite pentru a intra în Top 10.

În același timp, vedeta de pe Parc des Princes este un adevărat coșmar pentru formațiile din Italia. Reușita din această seară a fost a 5-a pentru el în fața echipelor din Serie A, iar în total el a fost implicat în 8 goluri (mai are trei assist-uri) în 8 partide jucate împotriva lui Atalanta, Juventus, AC Milan și Napoli.

Un fan a intrat pe teren pentru a-l îmbrățișa pe Mbappe

Kylian Mbappe a fost în centrul atenție la meciul PSG – AC Milan 3-0 din Champions League chiar și când nu a fost vorba de jocul în sine. Și asta pentru că un suporter al gazdelor a intrat pe teren pe a ajunge la idolul său.

Bărbatul a reușit să scape de vigilența forțelor de ordine în prima repriză și a intrat pe teren spre uimirea jucătorilor. Deși momentul a fost unul neașteptat, fotbaliștii celor două formații și-au dat seama imediat că fanul nu este unul periculos.

După un sprint care ar putea oricând să-i asigure un loc în lotul Franței de atletism pentru Jocurile Olimpice, suporterul a ajuns lângă Kylian Mbappe și l-a îmbrățișat, iar atacantul i-a răspuns cu același gest.

Momentul s-a încheiat când stewarzii și-au făcut apariția în apropiere. Fanul a înțeles că momentul de tandrețe s-a încheiat și a luat-o la fugă înapoi spre tribună în timp ce făcea semnul victoriei pentru că a reușit să-și atingă obiectivul.

Suporterii lui PSG au prezentat o , care l-a avut în prim-plan pe fostul mare actor francez Jean Paul Belmondo. Ultrașii din peluză au afișat și bannere cu mesaje politice în care au condamnat atacurile din Fâșia Gaza.