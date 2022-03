Kylian Mbappe sau Erling Haaland la FC Barcelona?! Joan Laporta dezvăluie poziția clubului catalan

FC Barcelona n-a scăpat de problemele financiare, dar a renăscut ca echipă sub conducerea lui Joan Laporta și, fotbalistic vorbind, a lui Xavi. Iar pentru vară pregătește noi mutări care să-i permită să revină în prim-plan.

Mbappe, doar parte din show-ul fotbalului! Haaland, doar fără riscuri financiare

Mundo Deportivo va publica sâmbătă un amplu interviu cu Joan Laporta, . Iar jurnaliștii publicației amintite au oferit un al acestuia, în ediția online.

Firesc, cele mai importante aspecte sunt legate de posibile întăriri pentru sezonul viitor. Între care, recent, și pe Kylian Mbappe, starul lui PSG.

”Cred că asta face parte din show business-ul fotbalului, nu am nimic de spus despre asta”, a răspuns Laporta. Un răspuns diplomat, dar care, exprimă fără putință de tăgadă, că FC Barcelona nu intră în competiția pentru semnătura francezului.

De altfel, nici nu ar putea să o facă, financiar vorbind. Mai accesibil poate să fie, eventual, Haaland. Un nume aflat de luni bune pe lista catalanilor.

“Este politica pe care am urmat-o de când am redevenit președinte”

În cazul său, din nou fără să existe un răspuns tranșant, Joan Laporta lasă să se înțeleagă poziția clubului. ”Nu voi vorbi despre anumiți jucători, dar vă pot spune că nu vom face nicio operațiune care să pună în pericol clubul.

Este politica pe care am urmat-o de când am redevenit președinte, și am respectat-o deja în diverse împrejurări. Și vom continua cu această filozofie și cu acest criteriu.

Mai precis, să nu punem instituția în pericol cu ​​operațiuni pe care, și dacă eram deja în regulă din punct de vedere financiar, am știi că ne pot afecta”.

Ceea ce, evident, înseamnă că un posibil transfer s-ar putea realiza doar în condițiile în care pretențiile jucătorului se pliază pe posibilitățile clubului. Ceea ce ar însemna să scadă substanțial față de de ultimele informații.