Kyros Vassaras, atacat de un fost arbitru pe care l-a dat afară: ”I-am refuzat o afacere și m-a scos de pe lista FIFA”

Președintele CCA, Kyros Vassaras, a fost atacat de fostul arbitru Miklos Nagy, acesta acuzându-l că l-a scos de pe lista FIFA pentru că i-a refuzat o afacere.

Fostul mare arbitru Ion Crăciunescu a povestit și el această întâmplare la începutul lunii noiembrie și a legat totul cu scoaterea lui Nagy din lista internațională.

La scurt timp după ce și-a anunțat retragerea din arbitraj, Marius Avram a vorbit pentru prima dată public şi a profitat de ocazie pentru a lansa săgeţi către CCA, pe care o acuză de gândire învechită.

Fostul arbitru Miklos Nagy îl atacă dur pe Kyros Vassaras

Fostul arbitru asistent Miklos Nagy, retras din activitate în vara lui 2017, a confirmat scenariul și a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Kyros Vassaras, despre care spune că se face vinovat de scoaterea sa din lista FIFA.

”Am împlinit 45 de ani în 2015, iar la 31 decembrie încheiam cariera internațională pe criteriu de vârstă. Totuși, mi se putea prelungi ecusonul FIFA, conform regulamentelor internaționale. În vara lui 2015, Vassaras m-a abordat cu o propunere de afaceri, spunându-mi că mă va păstra pe lista FIFA prin acea posibilitate de extensie”, a declarat Nagy pentru gsp.ro.

”Eu construiam un bloc în Cluj și mi-a zis că are un prieten în Grecia care-mi poate livra uși bune. Mi-a dat și niște cataloage să le studiez. Erau prețuri foarte mari, duble față de nivelul la care le luam din Cluj. Adică mi le oferea cu 1.500-1.600 de lei bucata, iar eu găseam acasă cu 700-800 de lei. În plus, mai intrau în discuție garanția și prețurile de transport”, povestește fostul asistent.

Fostul asistent crede că Vassaras e în funcție datorită lui Hațegan și Kovacs

Nagy susține că l-a refuzat pe Vassaras și comentează consecințele deciziei sale: ”Rezultatul a fost că nu mi-a mai prelungit perioada de listă FIFA, explicându-mi că mă poate trimite la meciuri externe și fără ecuson. În 2016, am mai avut însă o singură delegare, într-o brigadă cu Marius Avram, în Danemarca.

Am sentimentul că decizia lui Vassaras are legătură directă cu faptul că n-am intrat în acel business cu ușile. A fost o dezamăgire totală atitudinea lui Vassaras. Eram în top, știam ce am de făcut, mă aflam în brigada lui Istvan Kovacs, cu care colaboram extraordinar. Aș fi putut participa și eu la frumoasa lui ascensiune ca arbitru, dar Vassaras a ales să-mi facă o nedreptate”.

”Nu l-am anunțat pe președintele Burleanu despre toate aceste evenimente și nici nu cred că ar fi trebuit s-o fac. Eu am ținut seama de promisiunea lui Vassaras și nu-mi închipuiam că va judeca prin prisma unei afaceri ratate.

Sunt convins că Vassaras e păstrat în fruntea CCA doar prin prisma performanțelor lui Hațegan și Kovacs. Bravo pentru asta, e o mare realizare, dar întrebarea e alta: garanția promovării unor arbitri la nivel internațional nu e valoarea lor, ci contează dacă ai la conducerea CCA un membru în Comisia UEFA de specialitate?”, a încheiat Miklos Nagy.

”Nu am fost implicat în nicio relație de afacere cu domnul Nagy”

Kyros Vassaras a negat toate acuzațiile printr-un comunicat: ”Sunt surprins și, în același timp, revoltat de toate aceste acuzații care îmi sunt aduse, direct sau indirect, de către fostul arbitru asistent Miklos Nagy.

Nu cunosc motivele din spatele atacului venit în acest moment, însă presupusele fapte pe care le-am clarificat mai jos și care sunt false îmi afectează integritatea, reputația și imaginea, atât pe plan național, cât și internațional”.

”Nu am intermediat și nu am fost implicat în nicio relație de afacere cu domnul Nagy, nu i-am oferit nicio broșură cu produse sau prețuri. Nici măcar nu cunoșteam faptul că ar fi implicat în domeniul constucțiilor. Am fost surprins de acuzațiile dumnealui după ce, în urmă cu aproape 4 ani, primeam pe adresa CCA, un mesaj de mulțumire în momentul în care ne-a anunțat că își încheie cariera în arbitraj.

Nu i-am promis niciodată lui Miklos Nagy că va putea continua pe lista FIFA și după depășirea limitei de vârstă. CCA nu a făcut acest lucru nici în cazul altor arbitri precum Cristian Balaj, Alexandru Tudor”, spune Vassaras.

Grecul neagă că este implicat în domeniul IT

”Singura excepție, dacă o putem numi astfel, este cazul lui Octavian Șovre, care continuă după depășirea limitei vârstă printr-o decizie comună a întregii Comisii Centrale a Arbitrilor, deoarece a fost nominalizat pentru participarea la UEFA EURO 2020.

După cum știți, din cauza pandemiei Covid-19, competiția nu s-a putut desfășura în 2020 și a fost amânată pentru vara lui 2021. Împreună cu colegii din CCA am fost de acord că nu putem refuza această uriașă oportunitate unui arbitru. Spre deosebire de cazul Șovre, Miklos Nagy nu a fost propus pentru niciun turneu final în finalul carierei sale internaționale.

Nu am fost niciodată implicat în domeniul IT și nu am făcut niciunui arbitru vreo propunere pentru vreun astfel de business. Sunt om de afaceri în domeniul consultanței sportive și e dreptul meu să dețin o firmă în România. Nu colaborez cu jucători, oficiali, cluburi de fotbal, arbitri din România. Nici aceste categorii de persoane, nici FRF nu contribuie la veniturile firmei.

La fel ca și alți angajați ai federației elene, m-am prezentat la tribunal, într-un dosar privind meciuri aranjate, doar în calitate de martor, având obligația legală. Referitor la subiectul privind un joc piramidal, consider că a fost clarificat defederația din Grecia care a menționat faptul că pe numele meu nu există niciun dosar într-o astfel de speță”, încheie șeful CCA.