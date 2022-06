”L-a refuzat de două ori”. Leo Messi a încercat cu disperare să aducă lângă el un superstar al fotbalului mondial

În decembrie 2019, Leo Messi primea Ballon d’Or, iar Sadio Mane ocupa locul 4 în anchetă, devansat și de Virgil van Dijk și Cristiano Ronaldo.

Messi a încercat să-l convingă pe Mane să joace împreună

”Este păcat să-l vezi pe Mane terminând pe locul al patrulea. Au fost mulți jucători grozavi anul acesta și, pentru mine, a fost dificil să aleg unul. Dar l-am ales pe Sadio Mane pentru că este un jucător care îmi place”, . Care și l-a dorit ulterior drept coleg la FC Barcelona și mai apoi la PSG.

Iar această declarație a lui Leo Messi nu reprezintă simple vorbe-n vânt. A încercat să-l convingă pe internaționalul senegalez să-i devină coleg de echipă.

Lucru pe care, de altfel, îl probează o , Bacary Cisse, pentru RMC Sport.”Da, PSG chiar l-a «atacat» pe Sadio.

Leonardo a avut mai multe contacte cu agentul german, s-au văzut, au discutat despre un posibil transfer al lui Sadio la PSG, dar s-a terminat acolo.

Toată lumea știa că Leonardo era pe un scaun care se clătina, a trebuit să așteptăm”, spune Cisse.

Pentru a continua: ”Anul trecut s-ar fi putut întâmpla și cu FC Barcelona. Lionel Messi a fost cel care l-a impus pe Sadio Mané în acord când discuta prelungirea contractului cu Barça.

El a dat două nume: Sadio Mané și un fundaș central argentinian.”

Mai mult, sunt voci care susțin că, deși Mane îl refuzase în 2021, și anul acesta, atunci când a aflat că actuala sa echipă vrea să semneze cu Sadio, și-a reiterat, explicit, dorința de a-l avea coleg.

Numai că, așa cum a procedat cu un an înainte, când a preferat să continue cu Liverpool, nici de această dată senegalezul nu a dat curs, în cele din urmă, propunerii lui Messi.

. Pentru acest transfer, Liverpool va primi 32 de milioane de euro, iar senegalezul va avea un salariu de 1,1 milioane de euro pe lună.

”Sunt foarte fericit că am ajuns la Bayern Munchen. Am avut multe discuții și am simțit interesul uriaș al acestui club, de la început.

Nu a fost nicio îndoială în mintea mea: este momentul potrivit pentru o nouă provocare. Este unul dintre cele mai mari cluburi din lume și echipa se luptă mereu pentru fiecare titlu.

Așa că pentru mine a fost o idee foarte bună și am luat decizia corectă de a veni aici”, a spus Mane după oficializarea transferului.