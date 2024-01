L-ai lăsa pe Sava la Rapid? Adi Mutu, noul antrenor al CFR Cluj, despre o variantă bombă în mercato

Adrian Mutu le-ar putea întinde o mână de ajutor celor de la Rapid București după ce va prelua banca tehnică a celor de la CFR Cluj. Tehnicianul ardelenilor a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre un posibil transfer al lui Răzvan Sava în Giulești.

Adi Mutu, despre un nou transfer pe axa CFR Cluj – Rapid: „Este mai complicat, trebuie să te gândești la mai multe”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Transferul internaționalului român le crează mari probleme celor de la Rapid București, care caută un înlocuitor pe măsură.

Adi Mutu a vorbit despre un posibil transfer al lui Răzvan Sava la Rapid București, având în vedere relațiile apropiate dintre cele două cluburi. „Briliantul” mărturisește că orice jucător este de vânzare, doar că în acest caz trebuie să ia în considerare mai multe lucruri pentru că acesta îndeplinește și regula U21.

„În primul rând este mai complicat pentru că e under, când iei o astfel de decizie trebuie să te gândești la mai multe. Așa să înlocuiești un jucător cu altul nu este foarte greu, mă refer fizic. Ținând cont că este într-o perioadă foarte bunp Sava, ținând cont că este și under trebuie să te gândești foarte bine.

În fotbalul lucrurile sunt foarte simple, totul este de vânzare, orice fotbalist, trebuie doar să vrei. Normal dacă iei o astfel de decizie o iei din vară, este under și la anul”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu, despre obiectivele de la CFR Cluj: „Nu trebuie să îmi ceară titlu pentru că nu are altă soluție”

„(n.r. – Neluțu Varga ți-a cerut titlul?) Nu, nu. Astea o să le discutăm acum când ne vedem. Nu trebuie să îmi ceară titlul pentru că nu are altă soluție CFR decât să se bată la titlu. Acum nu știu dacă o să-l și câștige, dar mi-aș dori. CFR o să se bată la titlu ca în fiecare an. Titlul e inclus în pachet.

În play-off se va juca campionatul, dar ideea e să încercăm să recuperăm cât mai multe puncte din diferența asta de puncte care e între FCSB și CFR. Altfel va fi mult mai greu.

(n.r. – pe ce durată e contractul?) E de discutat. Am vorbit pe 2 ani și jumătate. Ăsta e proiectul pe care îl facem. Nu asta e important, nu durata pentru mine la echipele la care am fost. Important e să facem treabă. Pot fi 2 ani jumate, pot fi 5 sau un an. În funcție de rezultatele pe care le voi avea”, a declarat Adrian Mutu.

Adrian Mutu A ANALIZAT transferul lui Horatiu Moldovan la Atletico Madrid