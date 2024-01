Edi Iordănescu jubilează după transferurile lui Drăgușin și Moldovan. Mesaj pentru Ianis Hagi

Fundașul naționalei României a ajuns în această iarnă la Tottenham Hotspur pentru 31 de milioane de euro, în timp ce FANATIK a anunțat în exclusivitate că a portarului de la Rapid.

Transferurile lui Drăgușin și Moldovan l-au încântat pe Edi Iordănescu

Selecționerul Edi Iordănescu s-a întors din Spania și a mărturisit că nu a fost deloc surprins de transferul lui Radu Drăgușin și că așteaptă cu sufletul la gură ca și mutarea lui Horațiu Moldovan să se oficializeze.

”Sunt foarte mândru de cei doi. Îmi doresc cât mai mulți jucători la nivel bun. Sunt foarte bucuros că George Pușcaș a acceptat să schimbe și să meargă să joace pentru că e vorba de 5 luni și e un European în față și avea nevoie de asta.

Sunt și alți jucători pe care îi urmăresc. Răzvan Marin, acum am fost pe avion, am văzut că a început titular. A schimbat antrenorul, m-am liniștit un pic în privința lui pentru că era un jucător care juca în mod constant.

Moldovan, să dea Dumnezeu să fie oficial pentru că știu că nu e oficial. Pe mine m-a prins acolo, chiar am fost la meciul Atletico Madrid – Real Madrid, chiar m-am bucurat de ce informații am primit de acolo, de la fața locului. E un pas fantastic.

Radu Drăgușin, care a făcut prima mișcare, pentru mine , dar e adevărat că are nevoie de puțin suport și încredere să se impună acolo, să fie exemple pentru tineri. Tinerii trebuie să înțeleagă că prin muncă, seriozitate și profesionalist, dar și performând, cum a făcut echipa națională acum, pot să ajungă la un nivel mult mai bun”, a declarat Iordănescu jr.

Iordănescu, încredere pentru Hagi și Rațiu

Selecționerul naționalei României a fost în Spania pentru a sta de vorbă cu jucătorii care evoluează în această țară și a avut un mesaj pentru Ianis Hagi și Andrei Rațiu, care joacă foarte puțin în La Liga.

”Am fost după băieții noștri. Am prioritizat să merg acolo unde sunt probleme. Jucători importanți, jucători care au dus greul acestei campanii, care au contribuit decisiv la calificarea României și care sunt la un nivel bun.

Din păcate, avem din ce în ce mai puțini jucători la un nivel bun. Cu calificarea asta am sperat și sper în continuare că se vor mișca lucrurile. Sunt și semne pozitive, dar sunt și câteva semne negative. Ce am făcut acum, am făcut de când am preluat echipa națională.

Nu e prima oară și cu siguranță nici ultima când mă deplasez și încerc să reacționez atunci când sunt probleme. Încercăm să gestionăm cum se poate. Pentru băieții noștri orice efort contează. Orice pentru ei, sunt alături de ei. Sunt dezamăgit și vin dezamăgit pentru că cei doi nu au jucat însă vin încrezător”, a spus Edi Iordănescu.

Avertismentul selecționerului

”Eu am încredere în ei, i-am asigurat de asta. Am fost acolo să le dau un mesaj de încredere, așa cum le-am dat și în trecut altor colegi ai lor. Am fost acolo pentru că mi-am dorit să vorbesc cu conducătorii cluburilor lor, ceea ce am făcut și în trecut. Și nu în ultimul rând, sau în mod special pentru mine, cu antrenorii lor.

Sunt optimist pentru ei, mă gândesc și la alți jucători care mai traversează perioade mai puțin faste. O să vedem dacă mai plec pentru că a început și competiția noastră. Cu toată dragostea mea pentru ei și cu tot suportul, pot să fac asta până la un anumit punct. După care depinde foarte mult de ei.

Cei doi pe care i-am vizitat sunt băieți deosebit de echilibrați, calculați, inteligenți. Sunt jucători valoroși și îmi doresc să își rezolve cât mai repede problemele pentru că trebuie să înțelegem cu toții că la Euro ne e imposibil să performăm dacă nu avem jocuri în picioare și nu avem o bază solidă.

Dacă vrem să facem o figură frumoasă la Euro, și cred că toată România vrea, trebuie să dăm cu putere înainte și ei trebuie să lupte mai mult și să se impună la club”, a încheiat selecționerul.