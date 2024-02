La Catedrala Mântuirii Neamului a început montarea icoanei Pantocrator, de 150 metri pătraţi. Cum arată acum biserica. Video

Montarea icoanei a început după ce a fost finalizat mozaicul realizat din 2.400 de kilograme de piese, lucrare care a durat mai bine de jumătate de an. Icoana are 150 de metri pătrați, 12 metri diametru, dintre care 4,5 metri portretul, conform agenției Basilica a Patriarhiei Române. Chipul Mântuitorului a fost realizat de pictorița Alina Codrescu, soția pictorului Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură a Catedralei.

La Catedrala Mântuirii Neamului a început montarea icoanei Pantocrator, de 150 metri pătraţi

”Săptămâna trecută am făcut premontajul icoanei Pantocrator. Am asamblat-o, am pus toate elementele cap la cap în aşa fel încât să avem o imagine de ansamblu cu icoana pe care urmează să o montăm, inclusiv cu scrisul şi curcubeul care se face în mod tradiţional în jurul icoanei. Astăzi am început prima aplicare, primele bucăţi din icoană le-am aplicat pe peretele propriu-zis şi sperăm ca, până la finalul săptămânii, să avem icoana montată în întregime.

A fost o lucrare provocatoare, meticuloasă, a fost o asceză în sine realizarea ei deoarece necesita foarte multă linişte, aşezare. E un moment important, o cinste pentru orice artist de a realiza o astfel de icoană într-o viaţă”, povestea Daniel Codrescu în direct la postul de televiziune Trinitas TV.

schela din mijlocul catedralei ar trebui să fie demontată până la finele anului 2024. Catedrala Mântuirii Neamului va avea clopote de 33 de tone, 28 de uși din bronz și 392 de ferestre, conform Agerpres. Lucrările au început în februarie 2011 și termenul oficial pentru inaugurare ar trebui să fie 30 septembrie 2025.

În acel moment se va împlini Trebuie menționat că această catedrală a fost sfințită în 2018, la 100 de ani de la Marea Unire și are hramurile Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor şi Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Având în vedere că va avea 120 de metri înălțime, catedrala va fi dotată cu opt lifturi.

Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare catedrală ortodoxă din lume

În altarul catedralei este așezată o listă cu peste 350.000 de nume ale eroilor români cunoscuți, alături de moaștele Sfinților Martiri Brâncoveni și Mucenici de la Niculițel. Potrivit agenției Basilica, catedrala deține cel mai mare iconostas ortodox din lume, cu o lungime de 23,8 metri și o înălțime de 17,1 metri, fiind un record confirmat de Academia Recordurilor Mondiale.

Cât despre mozaic, momentan a fost realizată o suprafață de 3.000 de metri pătrați dintr-un total estimat de 25.000 de metri pătrați. Sectorul realizat cuprinde iconografia altarului și a iconostasului cu 45 de icoane. Așadar, sunt ilustrați sfinții profeți ai Vechiului Testament, precum și sfinții apostoli și diverse scene semnificative petnru religia creștină.

În prezent, Catedrala Mânturiii Neamului a absorbit 230 de milioane de euro, însă investiția finală va fi mult mai mare. În acest sens, pentru a strânge fonduri, BOR a arborat anul trecut un banner uriaș cu un cod QR. Cei care doresc să doneze bani pentru această construcție o pot face după ce scanează acel cod QR. Purătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, explica gestul în acel moment.

”Nu conţine nimic satanic, declar asta spre liniştirea unor oameni prin natura lor îngrijorați. Contribuiţi la pictarea și finalizarea catedralei! Codul poate fi scanat cu un telefon mobil și a venit în întâmpinarea celor tineri, care folosesc foarte mult telefonul mobil”, declara Vasile Bănescu.