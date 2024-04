La ce distanță trebuie să pui cotețul câinelui față de gardul vecinului. Riști să iei amendă dacă nu respecți asta

Cotețul câinelui nu se amplasează oricum în curte. Trebuie ținut cont de distanța față de gardul vecinului, căci în caz contrar primești amendă, iar aceasta nu este deloc mică. În același timp, eviți și o dispută.

Cum să pui cotețul câinelui în curte. Distanța care trebuie respectată față de gardul vecinului

Legislația prevede că trebuie luată în considerare dacă vrei să pui cușca câinelui în curtea casei. Mulți români se aleg cu amenzi usturătoare tocmai din cauză că nu cunosc regulamentul.

, uneori, decât în cazul unui apartament, la bloc. Inevitabil, îți trebuie și un animal de companie, deoarece te ferește de obstacole, inclusiv de hoții care ar putea da năvală în curte sau în locuință, pentru a-ți fura din bunuri.

Un câine este cel mai prieten al omului în mod cert, căci îți este alături în orice situație, dar poate deveni un rival pentru vecinul cu care stai gard în gard. Acesta se poate supăra dacă vede cușca câinelui prea aproape de casa lui.

O întrebare legată de distanța față de gardul vecinului, adresată pe un forum, a stârnit diferite reacții. Cineva a fost curios dacă poate pune cotețul patrupedului său la o distanță de 60 centimetri față de gardul persoanei cu care se învecinează.

”Bună seara, aș avea o rugăminte, dacă mă poate ajuta cineva: Am o rudă care are casă, împrejmuită de un gard, care separă proprietățile, respectiv de curtea vecinului. Gardul se află la o distanță de 60 cm. de peretele casei rudei mele, perete care are geamuri de la bucătărie și sufragerie.

Vecinul intenționează să plaseze cușca câinelui chiar lângă gard. Mă întreb dacă ar avea voie, ținând cont că ori de câte ori aș deschide geamurile pentru aerisire, ar intra în locuința miros de câine. Mulțumesc mult dacă mă poate ajuta cineva.”, este întrebarea de pe , adresată de unul dintre membrii forumului.

Ce prevede art.612 din Codul Civil

Răspunsurile nu au întârziat să apară. Drept urmare, s-a aflat că legea prevede în astfel de cazuri, menționate anterior, că o cușcă a câinelui trebuie așezată la o distanță de minim 60 de centimetri. Astfel, riscăm și o sancțiune care poate trece de 500 de lei.

Regulamentul referitor la legislație apare în art. 612 din Codul Civil, în care este menționat și că orice derogare de la distanța minimă se convine doar între părți. În urma acordului, care trebuie exprimat la notar, nu se va mai pune problema unei ilegalități.