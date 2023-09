La ce echipe se pot transfera Dorin Rotariu și Florin Niță: “Își doresc tot în străinătate”

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Alexandru Meszar, patronul celor de la UTA Arad, a recunoscut că pentru Rotariu. Cel care îl vrea pe jucător este antrenorul Mircea Rednic.

Dorin Rotariu și Florin Niță vor să joace tot afară

Avocatul Cristian Cernodolea a fost invitatul special al celei mai noi ediții a și a vorbit despre ofertele pe care le au jucătorii Dorin Rotariu și Florin Niță și despre ce își doresc aceștia de la viitorul apropiat.

”S-a închis perioada de transferuri în România, mai sunt jucători liberi, am văzut că s-a menționat numele lui Rotariu (n.r. – Dorin Rotariu). Poate semna oriunde, dar din informațiile mele știu că Rotariu vrea neapărat să găsească un alt angajament în străinătate.

Nu-și dorește să se întoarcă în România. Acum, cu cât trece timpul și Rotariu trebuie să-și găsească un angajament, pentru că o bună parte din pregătire a pierdut-o și atunci va trebui să facă un pas”, a declarat Cernodolea.

Trei oferte concrete pentru Niță

Avocatul a menționat faptul că și Florin Niță vrea să-și continue cariera în străinătate, și chiar există o ofertă în acest sens, însă a precizat că și două cluburi din campionatul intern îl doresc pe portartul de 36 de ani.

”Mai vorbim și de Florin Niță care a rămas liber de contract după despărțirea de Sparta Praga. Nu știu dacă zvonul cu Lille este unul adevărat, cert este că nu s-a materializat, Lille a luat un portar tot în vârstă de la Lorient.

Am două discuții în SuperLiga pentru Niță, mai este o discuție și la un club din afara României care începe să devină concretă. Dorința lui Niță este de a prinde un contract în străinătate. Are un CV excelent, dar are o vârstă avansată. Doar că ceasul merge, zilele trec.

Nu e vorba de U Cluj, eu cel puțin nu am avut discuții cu cei de acolo. Știu că el a avut niște discuții cu U Cluj, cred că a avut și o ofertă concretă la un moment dat, dar nu s-a materializat. Nu știu dacă acele discuții sunt încă în derulare, dar mă îndoiesc”, a afirmat Cristian Cernodolea, la FANATIK SUPERLIGA.

