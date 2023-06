La două săptămâni după ce s-a întors de la Survivor România, Carmen Grebenișan a făcut anunțul despre relația cu Alex Militaru: ”Nu cred că ne așteptam nici unul să se…”

La două săptămâni din Republica Dominicană, fosta finalistă a făcut anunțul despre relația cu partenerul de viață cu care este căsătorită din anul 2021. Nu se așteptau nici unul să se petreacă așa ceva.

Carmen Grebenișan, dezvăluirea momentului despre mariajul cu Alex Militaru. Ce se întâmplă între ei după Survivor România

Carmen Grebenișan a făcut dezvăluirea momentului despre mariajul cu Alex Militaru, după ce a fost plecată mai bine de 5 luni departe de el. Fosta concurentă de la Pro TV a spus ce se întâmplă între ei după competiție.

Frumoasa blondină a venit complet schimbată din jungla dominicană și este o persoană mult mai calmă. În plus, influencerița susține că legătura cu partenerul de viață este mai bine consolidată și bazată pe încredere deplină.

Are o susținere uriașă din partea soțului său care a urmărit cu sufletul la gură toate emisiunile de la Survivor România 2023. de la Asia Express și bărbatul chiar au avut un semn știut numai de ei.

„Nu cred că ne așteptam nici unul dintre noi să se schimbe așa de mult relația noastră după Survivor. Alex Militaru, mulțumesc că mă înțelegi și că accepți tot din mine”, a scris Carmen Grebenișan pe .

Carmen Grebenișan, gânduri negre la Survivor România

Carmen Grebenișan a dezvăluit că a avut numeroase gânduri negre în cele 5 luni în care a fost concurentă la Survivor România. Vedeta credea că partenerul de viață, Alex Militaru, nu o mai iubește și că deja și-a găsit pe altcineva.

Nu a exclus sub nicio formă faptul că soțul său ar putea să se îndrăgostească de altă femeie. Și-a asumat acest risc când a acceptat propunerea de a pleca în Republica Dominicană. Cu un an înainte refuzase contractul, însă a apărut la Dancing on ice: Vis în doi, de la Antena 1.

„Am avut gândul ăsta, deși eu am încredere în el și el are încredere în mine. E foarte ciudat. La un moment dat, după ce trec mai multe luni, mai ales dacă nu câștigi șansa de a comunica ajungi să îți faci tot felul de scenarii.

Ajungi să lucreze minte. Te autosabotezi, ăsta e termenul. Era conștientă de ce fac, dar parcă nu puteam să mă opresc din a mă gândi la aceste lucruri. Gândul meu era că a trecut ceva timp, că fără să își dea seama Alex s-a apropiat de alte persoane.

Mă gândeam deja că își reface viața, însă totodată mă încurajam și ziceam că o să fiu ok, că eu îmi asum că am plecat. Stai departe de om de câteva luni, era posibil orice”, a povestit Carmen Grebenișan în , de pe Youtube.