Ladislau Boloni, dezvăluiri despre Valentin Ceaușescu și războiul CSA – FCSB. „Îl deranjează mult!”

Ladislau Boloni are în continuare o relație excelentă cu Valentin Ceaușescu: „Are și el o problemă ca noi toți”

Ladislau Boloni a oferit detalii despre Valentin Ceaușescu : „Nu demult am vorbit cu dânsul. Are și el o problemă mare ca noi toți. După 55 de ani timpul trece mult prea repede. Mult mai repede decât unul care 25 de ani. Asta este problema lui cea mare”.

Fostul mare jucător al Stelei nu l-a uitat nici pe antrenorul său de la Steaua: „În schimb m-am bucurat că am vorbit recent cu nea Imi și a fost în stare bună, am și glumit, am și râs puțin. Am jucat și fotbal puțin prin telefon. M-am bucurat să îi aud vocea”.

Fiul lui Nicolae Ceaușescu stă departe de conflictul dintre CSA Steaua București și FCSB: „Valentin e un om mult prea simplu ca să se bage în asemenea lucruri. Din acest motiv puțini îl înțeleg pe el. Cred că îl deranjează, de durut nu cred”.

„Loți” l-a menționat și pe un alt fost mare conducător al Stelei: „Cum îl deranjează și pe un alt uriaș al sportului românesc, pe Gațu. A fost un conducător extraordinar, printre cei mai buni din lume, pe lângă handbal. Nu știu dacă mai este ofițer, dar în interiorul lui sunt ferm convins că îl deranjează. Și prezența dânsului a fost importantă”.

Ladislau Boloni, mesaj pentru conducerea Stelei: „Nepriceperea penalizează nu numai echipa și jucătorii, ci o țară întreagă”

Ladislau Boloni regretă situația în care se află CSA Steaua București: „De-asta spun că undeva, nepriceperea penalizează nu numai echipa și jucătorii, ci o țară întreagă. Eu și acum cred că o Steaua condusă de oameni care ar fi mai acceptabili și chiar și în aceste condiții că sunt două Stele eu cred că rămâne clubul cel mai iubit din România.

Nu vreau să jignesc nici pe Dinamo, nici pe Rapid. La Târgu-Mureș dacă vorbeai de Steaua era un grup foarte mare de suporteri. Mergeai la Oradea, la Cluj, aveam suporterii noștri”, a mai spus legenda „roș-albastră”.

Boloni nu se află în contact cu cei care se ocupă de destinele echipei din Ghencea: „Mi-e frică să mă pronunț asupra dânșilor, pentru că absolut niciodată nu am vorbit cu niciunul. Poate e vina mea că nu i-am căutat, dar nici ei nu m-au sunat. Acuma problema este care e soluția? Până la urmă se retrag? Nu știu…”.

Ladislau Boloni, dezvăluiri despre Valentin Ceaușescu