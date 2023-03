Laszlo Balint, criză de nervi după CFR Cluj – UTA 2-1: „Să ne respecte munca! Suntem proștii proștilor”

Antrenorul arădenilor a contestat vehement arbitrajul, despre care a spus că i-a dat mari bătăi de cap din cauza deciziilor greșite, dar și din cauza timpului pierdut până să se ia o decizie clară.

Laszlo Balint, criză de nervi după CFR Cluj – UTA

Laszlo Balint a făcut o criză de nervi la finalul meciului dintre , arbitrajul fiind contestat vehement de tehnician: „Să-mi spuneți dacă e întâmplător sau e normal așa ceva.

În 6 etape din 2023, în brigadă a fost de fiecare dată domnul Szabolcs Kovacs, de două ori ne-a arbitrat, de două ori a fost rezervă, de două ori la VAR”.

„Vrem să fie o notă de echidistanță măcar la arbitrajul video. Cât se verifică la VAR, nu ne întreabă nimeni dacă ne crapă venele! De ce trebuia să așteptăm atât de mult pentru a se da un verdict?

Deac trebuia să ia cartonaș roșu pentru faultul la Roger, am înțeles că n-a fost penalty la Maglica, l-am pierdut pe Vukcevic câteva săptămâni după un fault criminal, ce să facem?

Să ni se spună să stăm cuminți. Noi ne chinuim, suntem penultimii în clasament, OK, dar vrem să fim tratați cum sunt tratate toate echipele”, a mai spus Laszlo Balint, la finalul meciului.

„Arbitrajul a fost sub orice critică!”

„Respectăm CFR-ul, e o echipă fantastică, dar azi arbitrajul a fost sub orice critică! În superioritate numerică, am avut penalty clar! Azi am crezut că îmi crapă capul pe bancă.

La fiecare fază să așteptăm VAR-ul? Chiar așa? Nu mai suntem în stare să arbitrăm un meci? Azi au fost două cornere pe care le-am văzut eu de pe bancă. Mergem la balamuc!”, a .

„Ne-a bătut CFR, acceptăm înfrângerea venită pe greșelile noastre. Suntem proștii proștilor, luăm niște goluri incredibile pentru nivelul ăsta, la faze pe care le lucrăm. Dar nu cred că meritam să pierdem azi”, a mai spus antrenorul celor de la UTA.