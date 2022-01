Dezvăluire după Rapid – UTA 1-1: „A fost înjurat de unii suporteri și a vrut să își dea demisia”

UTA își dorește în play-off, dar rezultatele nu o ajută. , arădenii au ajuns la zece meciuri consecutive fără victorie în Liga 1.

La finalul duelului de pe Național Arena, agentul FIFA Bogdan Apostu, care e un apropiat al „Bătrânei Doamne” a făcut o declarație surprinzătoare.

Antrenorul Laszlo Balint a vrut să își dea demisia după eșecul din etapa trecută, scor 0-1, cu Gaz Metan Mediaș, dar a fost întors din drum de șeful arădenilor, Alexandru Meszar.

Laszlo Balint a vrut să își dea demisia de la UTA Arad, după ce a fost înjurat de fani

După 23 etape scurse din sezonul regulat, UTA este pe locul 10, cu 28 de puncte, șapte mai puține decât Farul Constanța, ultima echipă aflată pe loc de play-off.

„Nu e în pericol postul lui Balint. Vă spun în premieră. După meciul trecut, când a fost înjurat de unii dintre suporteri, Balint mi-a cerut să vorbesc cu conducerea, să-și prezinte demisia.

Meszar nu a vrut să audă de așa ceva, pentru că echipa joacă și a avut ghinion”, a declarat Bogdan Apostu, după Rapid – UTA 1-1.

Antrenorul arădenilor, dezamăgit după remiza cu Rapid

Balint o antrenează pe UTA Arad din vara lui 2019, contractul său cu „Bătrâna Doamnă” fiind scandent la finalului lunii iunie din acest an.

„Mă aşteptam la cu totul altceva. La pauză am discutat altceva, unii jucători s-au speriat de atmosfera din tribune, iar. Unii jucători au fost timoraţi, trebuia să pasăm, dar am preferat să jucăm cu minge lungă.

La gol nici nu ştiu ce s-a întâmplat, o lipsă de marcaj în acea zonă e de neînţeles. Sunt dezamăgit de cum au venit jucătorii de pe bancă, la un alt suflu, la o altă energie. Asta e, sunt momente bune, proaste, ca în orice joc.

Trebuia să câştigăm acest joc la cum s-a desfăşurat. Vine un meci important, am pierdut doi jucători importanţi şi trebuie să găsim toate resursele să facem un joc bun săptămâna următoare.

Arbitrajul a fost la nivelul jocului, chiar dacă au fost evenimente. Roger a fost singur cu portarul, nu am marcat, iar meciul se termina acolo la 2-0. Eu zic că ambele echipe au dorit să câştige, jucătorii au dat ce au avut mai bun. Au fost momente când jucătorii mei puteau mai mult, iar aici trebuie să discutăm puţin. Am discutat ceva în vestiar, dar repriza a doua am început-o prost şi au prins teamă acolo.

Cardoso e un jucător care poate impacta jhocul nostru şi s-a accidentat repede în joc. Sperăm să fie o accidentare uşoară, se pare că e o uşoară entorsă.

E clar că nu e un moment plăcut, fără victorii, o perioadă grea. E un sezon dificil, în care nu ştiu că am avut un meci în care să fi avut şansă. Trebuie să atragem şi şansa, de încredere şi să fim uniţi”, a declarat Laszlo Balint, la finalul meciului cu Rapid.