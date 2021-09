Laszlo Balint, după duelul nebun dintre UTA și Rapid: „Dacă mai ținea meciul, am fi câștigat!”

Arădenii au revenit pe finalul meciului după ce Rapid conducea cu scorul de 2-0 încă din minutul 21, în urma „dublei” reușite de , fost jucător la UTA.

Laszlo Balint se bucură că elevii săi au reușit să își revină și să obțină un punct după o primă repriză mai puțin reușită, dar crede că echipa sa putea pleca victorioasă, dacă ar mai fi durat câteva minute în plus confruntarea.

Laszlo Balint a vorbit după meciul nebun dintre UTA și Rapid

Laszlo Balint a vorbit după , scor 2-2, tehnicianul felicitându-și elevii pentru că au luptat până în ultima clipă și au reușit să obțină un punct:

„Un meci cu încărcătură mare. A fost ocazia lui Miculescu, psihologic pentru noi. A venit golul Rapidului, după a venit al doilea gol al lor, când Albu a vrut să centreze, nu să șuteze. Băieții au înțeles bine ce le-am spus și cei care au venit de pe bancă, au fost decisivi pentru rezultatul final.

Rapid nu a mai avut ocazii. E drept că a fost și ocazia lui Albu să facă 3-0 și s-ar fi terminat meciul. Vreau să le mulțumesc fanilor, chiar dacă avem amărăciunea că nu am învins, dar sper că publicul pleacă mulțumit după spectacolul oferit. Cred că dacă mai ținea meciul, am fi câștigat, Rapid deja căzuse mult față de prima repriză”.

„Avem încredere în propriile forțe, jucătorii veniți de pe bancă au un aport bun. Antrenez un grup frumos, niște băieți cu caracter, care sunt capabili de lucruri bune.

Avem un program mai degrabă frumos decât greu. Eu sper să fim sănătoși, va fi o perioadă încărcată, sunt deplasări destul de lungi pentru noi și sperăm să facem față cu brio”, a mai spus Balint la finalul meciului.

Și jucătorii au simțit că pot produce minunea

Jucătorii de la UTA au recunoscut că au simțit că pot obține mai mult de la meciul cu Rapid, în ciuda primei reprize slabe făcută de ei: „Am știut că ne așteaptă un meci greu.

Din păcate, pe două greșeli am luat două goluri, dar am intrat de la pauză cu un moral mai bun și se pare că am avut o schimbare totală și am egalat”.

„Îl știam pe Albu că e periculos, din păcate a dat două goluri, îl felicit, noi la antrenament am pregătit unele lucruri, dar în prima repriză am greșit mai mult.

La cum a decurs a doua repriză, am pierdut două puncte, dacă ne referim la prima repriză, egalul e meritat”, .

„Având în vedere că am revenit de la 2-0, e un rezultat bun, dar dacă intram cu mai multă concentrare, cu mai multă atenție puteam obține mai mult”, a spus și Ioan Hora, autorul primului gol al arădenilor.