Laszlo Dioszegi e optimist că va da lovitura: „Inima lui Boloni e la Sepsi, va veni la noi la un moment dat”

Patronul covăsnenilor a spus că Ladislau Boloni este așteptat la Sepsi indiferent de postul pe care îl va avea, recunoscând că poate ocupa o funcție importantă în club.

Laszlo Dioszegi e optimist că va da lovitura

, este optimist că va reuși în viitor să-l aducă pe Ladislau Boloni la echipă: „Inima lui Boloni e la Sepsi, eu consider că o să vină momentul să vină la Sepsi, nu știu dacă antrenor, găsim noi o soluție, nu are ce căuta la Botoșani, glumind puțin, el trebuie să vină aici. Noi vorbim periodic și așa simt că va veni la noi, la un moment dat”.

„Câștigăm în amicale, dar și anul trecut am câștigat și după ne-am descurcat greu în campionat, în primele etape.

Pentru moral e bun, după ce am văzut azi, jocul a mers bine, jucătorii sunt obosiți, dar acesta e campionatul.

Pentru mine e important orice meci, mă bucur că am bătut Legia Varșovia. Am câștigat două meciuri la care am fost outsideri”, a mai spus Laszlo Dioszegi, la TV .

„O să mai vină un mijlocaș defensiv sau ofensiv!”

„Pentru noi, Supercupa e o cupă, iar vitrina noastră e destul de goală, sperăm să o mai umplem.

O să mai vină un mijlocaș defensiv sau ofensiv. Suntem în tratative cu 2-3 jucători și sperăm ca săptămâna viitoare să semnăm cu unul dintre ei.

Eu consider că nu trebuie să plângem după Eder Gonzalez, dacă vrea să plece, poate să plece, dar să primim și noi ceva pe el. Oricum, lucrurile nu sunt de capul lui. Se aude că vrea să plece în Grecia, de-asta impresarul său a spus că nu mai vrea să audă de România, e ceva foarte ciudat.

Am vrut să îi dublăm salariul și nici așa nu a stat la discuții, el ne-a trimis să vorbim cu agentul lui, nu am întâlnit așa ceva. Poate pleca la Atromitos fără probleme, dar merităm măcar atât respect și să vină la noi să ne spună că îl vor și să ne ofere și o sumă de bani, nu mare”,

„E meritul lui că s-a făcut fotbalist, dar cred că meritam să vină să vorbească direct cu noi, nu să ne trimită să discutăm cu impresarul.

Din păcate, mai devreme sau mai târziu, jucătorii ca Eder nu vor fi în viitor fotbaliști nici de Liga 1.

Am vrut să îl aducem pe Keșeru, dar nu am putut să îi dăm salariul pe care i l-a oferit UTA. UTA a dat cu 50% mai mult decât noi îi ofeream salariu.

Eu consider că a sosit momentul să aducem puncte țării, nu vreau să vorbesc despre calificări în grupe, dar de ce să nu luăm fiecare meci în parte și să sperăm”, a mai spus patronul lui Sepsi.