Laszlo Dioszegi, primă pentru Sepsi dacă va trece de Aktobe: „O să fie mulţumiţi!”

Laszlo Dioszegi a prefațat meciul lui Sepsi cu kazahii din . Covăsnenii au speranțe mari după ce au reușit să elimine CSKA Sofia.

Laszlo Dioszegi promite transferuri dacă Sepsi se califică în grupele Conference League: „Minim doi jucători”

Laszlo Dioszegi le-a transmis un mesaj important jucătorilor înainte de prima mansă cu Aktobe: „Băieţii au prime la orice victorie. Încă nu m-am gândit, noi spunem primele după meciuri. Băieţii au fost foarte încântaţi după prima primită pentru eliminarea CSKA-ului. Dacă reuşim să mergem mai departe o să fie mulţumiţi şi acum”.

Patronul covăsnenilor le promite fanilor întăriri dacă echipa ar reuși să prindă grupele celei de-a treia competiții europene: „Dacă am ajunge în grupe, atunci sigur ne-ar mai trebui minim doi jucători. Dar grupele sunt foarte departe.

Dacă trecem de Aktobe, în play-off am putea înfrunta o echipă foarte bună. Bodo/Glimt este o echipă extraordinar de bună în Norvegia”, a mai spus Laszlo Dioszegi, pentru .

Laszlo Dioszegi a decis ca Sepsi să plece în Kazahstan cu o zi mai devreme: „Vor avea timp de odihnă”

Dioszegi e convins că Sepsi are un adversar incomod: „O să fie un meci foarte greu. Ştiu că au veniţi foarte motivaţi cei de la Aktobe, dar şi jucătorii noştri stau bine fizic. Mi-a fost puţin teamă să nu fim prea obosiţi, pentru că am jucat multe meciuri, dar am vorbit cu jucătorii şi au confirmat că nu sunt obosiţi. Vrem să facem un meci frumos şi să câştigăm”.

Omul de afaceri a luat decizia ca echipa să plece cu o zi mai devreme pentru meciul retur, chiar dacă asta presupune costuri suplimentare: „Normal că orice distanţă lungă e obositoare pentru jucători, tocmai din această cauză o să plecăm marţi la prânz spre Kazahstan. Jucătorii vor avea timp de odihnă”.

, iar Laszio Dioszegi răsuflă ușurat: „E foarte bine că nu jucăm la Cluj, o să avem o săptămână de pauză.

Nu avem de ce să ne văităm. Dacă reuşim să câştigăm la un gol, sau poate chiar la două goluri, ar fi foarte bine. Atunci am merge cu mare încredere la Aktobe”, a concluzionat patronul lui Sepsi.

Sepsi va avea parte de un stadion plin la Sfântu Gheorghe, unde cel mai probabil vor fi prezenți aproximativ 8.000 de spectatori. Ultimele bilete au fost puse la vânzare la casele de bilete la ora 17:00, cu trei ore înainte de meci și pot fi cumpărate doar de deținătorii Cardului de Susținător.