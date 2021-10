Laszlo Dioszegi, replică pentru Leo Grozavu după acuzele aduse conducătorilor de la Sepsi: „Cel mai mare pretext era acela că nu avem puncte!”. Exclusiv

Leo Grozavu (54 de ani) s-a despărțit de Sepsi, în această toamnă, după un început dezastruos de sezon. reușise să adune doar zece puncte până în etapa a 11-a din Liga 1, motiv pentru care conducătorii au decis înlocuirea acestuia cu Cristiano Bergodi.

Însă, într-un interviu acordat pentru , Leo Grozavu i-a acuzat pe conducătorii de la Sepsi de faptul că s-au folosit de neînțelegerile sale cu mai mulți jucători pentru a avea un pretext să-l demită.

Laszlo Dioszegi, replică pentru Leo Grozavu după acuzele aduse conducătorilor de la Sepsi

Laszlo Dioszegi susține că nimeni nu a căutat un pretext pentru a scăpa de Leo Grozavu. Acesta spune că tehnicianul a fost dat afară din cauza faptului că Sepsi acumulase prea puține puncte în 11 etape.

ADVERTISEMENT

„Nu știu de ce să avem noi pretext. Dacă noi am fi căutat pretext, primul pretext ar fi fost acela că nu avem puncte. Dar nu avem niciun pretext. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că au fost niște neînțelegeri între el și anumiți jucători: Anass Achahbar, Cătălin Golofca și Boubacar Fofana. Noi am considerat că nu avem un lot de 30-40 de jucători, astfel încât să ne permitem să trimitem jucători la echipa a doua.

Dar tensiuni n-au fost. Eu cred că și domnul Leo poate să confirme că ne-am despărțit pe cale amiabilă. Și eu m-am mirat puțin când am văzut declarația lui, dar eu nu cred că noi trebuie să căutăm pretext.

ADVERTISEMENT

Cel mai mare pretext era acela că aveam zece puncte în 11 meciuri. Și, totuși, nu acesta era țelul. Nu există ca cineva să fi dorit îndepărtarea lui. Dacă doream acum o lună să-l dăm afară, atunci acum o lună ne duceam să-i spunem în față.

Noi nu suntem genul care să vorbim pe la spate. Eu și în momentul de față consider că Leo Grozvu este unul dintre cei mai buni antrenori români, exceptând numele extra mari, cum ar fi cei doi Lucescu sau Boloni. Dar este sută la sută în primii trei din România, asta garantez”, a declarat Laszlo Dioszegi, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Laszlo Dioszegi: „Am fost să-i felicit pe jucători și pe Bergodi!”

Patronul clubului Sepsi Sfântu Gheorghe a vorbit și despre .

Acesta a caracterizat reușita elevilor lui Cristiano Bergodi drept „o victorie dulce”, mai ales că este primul succes, pentru antrenorul italian, pe banca lui Sepsi. Omul de afaceri a punctat și faptul că speră ca Sepsi să aibă evoluții bune și în campionat, acolo unde are nevoie urgentă de puncte.

ADVERTISEMENT

„Este o victorie dulce. Am reușit să ajungem în primele opt echipe din Cupa României, ceea ce ne dă speranțe că o să mergem și mai departe. Să sperăm că o să vină victoriile și în campionat.

Am fost la meci pe stadion. La finalul meciului, am avut mai mult decât niște emoții, deoarece, în ultimul timp, am cam luat gol în ultimele minute. Ne-a fost foarte teamă să nu cumva să primim gol.

ADVERTISEMENT

Victoria asta nu înseamnă nimic dacă nu reușim să câștigăm și duminică în campionat. Suferim foarte mult din cauza faptului că avem foarte puține puncte. Pentru mine, victoria acasă sau în deplasare este la fel. Este o victorie dulce. Încet, încet, sper ca băieții să joace mai bine și să vină punctele.

Am fost să-i felicit pe jucători și pe Bergodi. Avem foarte mare nevoie de puncte în campionat. Chiar suferim. Nimeni nu se gândea acum trei luni de zile că o să avem zece puncte după 13 etape. Eu cred că începând de astăzi o să vină puțin și norocul, și punctele la noi”, a mai spus Laszlo Dioszegi.

Laszlo Dioszegi: „am hotărât ca jucătorii să aibă primă și în Cupa României!”

În încheiere, Laszlo Dioszegi a dezvăluit că, începând din faza sferturilor de finală ale Cupei României, jucătorii lui Sepsi vor beneficia de primă pentru fiecare calificare.

„Noi am hotărât ca în fiecare an, începând de acuma (n.r. din faza sferturilor de finală), jucătorii să aibă și în Cupa României primă pentru fiecare calificare”, a încheiat Laszlo Dioszegi.