Laszlo Dioszegi, totul despre transferurile lui Dorin Rotariu și Andrea Compagno: „Nu dăm mai mult de 100 de mii pe un jucător!”

Formația din Sfântu Gheorghe a învins-o pe Oțelul la capătul unui meci spectaculos terminat cu scorul de 3-2. Sepsi își face acum planuri pentru campania de transferuri din această iarnă.

Sepsi vrea să transfere de la FCSB

“Dorin Rotariu să spun sincer, în vară am vorbit despre el. Am vrut în vară să vină la noi, dar nu am ajuns cu negocierile prea departe. Să vedem acum dacă antrenorul are nevoie de jucători, ce profil vrea și după aia o să discutăm.

Nu am ajuns la discuții, nu știm absolut nimic despre niciun jucător. A fost foarte clar domnul Storck. A zis hai să nu discutăm despre alți jucători când noi avem două meciuri foarte importante. Chiar foarte importante, dacă scoatem 4 puncte minim suntem aproape de play-off, de 6 nici nu vorbesc.

Am știut că Galați a pierdut doar 3 meciuri până la noi. Știam că o să fie un meci foarte dur, dar am avut încredere în băieți. Eu mereu am încredere, gândesc pozitiv și am încercat să le dau și băiețlor această încredere”, a declarat Laszlo Dioszegi.

Rotariu și Compagno, în vizorul lui Dioszegi

Pe lângă Dorin Rotariu, Sepsi a mai pus ochii pe un jucător de la FCSB. Andrea Compagno, italianul din formația lui Gigi Becali, poate fi o țintă pentru echipa din Sfântu Gheorghe. Patronul FCSB-ului este indecis în privința vânzării lui Compagno.

“Nu am discutat nici despre Rotariu, nici de Compagno. Pentru mine personal, îmi place de Compagno, dar nu am ajuns să discutăm despre niciun jucător. Mie mi se pare un atacant foarte bun pentru nivelul nostru. Dacă eu aș fi antrenorul lui Sepsi l-aș aduce, dar eu țin cont de ce spune domnul Storck.

Nu știu, nu am discutat despre jucători. 500.000 de euro este o sumă mare, dar poate o să scoatem altfel această înțelegere. Se poate negocia la orice jucător, o să discutăm înainte de sărbători cu 2 zile să vedem.

Noi niciodată nu am dat bani pe jucători decât maxim 100.000 de euro. Noi nu dispunem de sume uriașe ca să putem plăti 500.000 de euro la un club. Maxim am dat 100.000, nu am făcut nici o investiție în care să plătim 200.000 de euro”, a punctat Laszlo Dioszegi.

Rotariu si Compagno sunt doriti la Sepsi