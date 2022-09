Laura Cosoi, nevoită să stea departe de fiicele sale mai mari după ce a născut a treia oară: „Acasă era un haos”

Laura Cosoi este mama a trei fetițe. Lara, cea mai mică dintre ele, a venit pe lume pe 23 iunie, iar Vera și Rita, surorile mai mari au primit-o cu multa dragoste.

De ce a fost Laura Cosoi nevoită să stea departe de fiicele mai mari după ce a născut-o pe Lara

. Cea de-a treia fiică a sa. Artista a fost foarte fericită să devină din nou mamă, iar Vera și Rita au îmbrățișat cu bucurie rolul de surori mai mari.

La ieșirea din maternitate, actrița s-a întors cu cadouri pe care fetele le-au primit din partea Larei, câte un lănțișor de aur cu numele lor. De atunci, micuțele poartă tot timpul bijuteriile.

De altfel, atunci când au făcut cunoștință cu Lara, s-au strâns în jurul ei, au măsurat-o și analizat cu grijă, Laura Cosoi mărturisind că era destul de multă agitație în casă.

„Îmi amintesc acum că era destul de multă agitație când am venit cu Lara… Eu eram super liniștită la maternitate, iar când am ajuns acasă era un haos. Toată lumea vorbea încontinuu, o măsurau, îi puneau mâna pe degețele, i le pupau, o pupau pe gură.

Deci îți dai seama, veniți de la creșă… Ce COVID, ce viruși? Dar slavă Domnului că e totul în regulă, fetițele sunt bine și sănătoase, și n-am avut probleme până acum”,

„În momentul în care ai copii acasă, nu mai e mediul ăla steril”

Totuși, în primele zile petrecute acasă cu mezina, Laura Cosoi a întâmpinat și câteva probleme. Vera a intrat în contact cu un virus, pe care apoi l-a luat și Rita.

Ambele s-au îmbolnăvit, astfel că actrița a fost nevoită să stea pentru o scurtă perioadă departe de ele, însă totul s-a terminat cu bine.

„Sâmbătă am adus-o pe Lara de la maternitate, iar duminică Vera a făcut febră. A stat cu febră vreo trei zile și am depistat apoi că are herpangină.

A fost o epidemie prin grădinițe și prin creșe, și a luat și Rita, și uite-așa a trebuit să stau departe de ele, ca să nu ajungă să facă și Lara.

Nu a făcut, slavă Domnului!, a fost foarte bine, dar îți dai seama că, în momentul în care ai copii acasă, nu mai e mediul ăla steril și trebuie să te adaptezi din mers, să nu intri în panică”, a explicat Laura Cosoi.

Cu ce probleme s-a confruntat Laura Cosoi în sarcină?

Pe de altă parte, spre deosebire de celelalte două sarcini, de această dată, în primele două luni,

Cu toate acestea, vedeta susține ca perioada a fost una ușoară. Nașterea naturală nu a speriat-o, căci era obișnuită, iar Lara a venit pe lume în doar 10 minute.

„Am ajuns pe la 10 la spital și la 12:05 minute a venit pe lume Lara. Din momentul în care m-am urcat pe masa de nașteri, în 10 minute am născut, atât de repede s-a petrecut totul. Mi-a ajutat Dumnezeu și a fost cu noi acolo”, a dezvăluit Laura Cosoi.