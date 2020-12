Laura Moisă, interviu despre calvarul COVID-19: “Vorbeam cu Denisa Dedu din ușă în ușă”

Laura Moisă a fost una dintre cele mai importante absențe din lotul echipei naționale de handbal a României, pentru Europenele din Danemarca. Ea a fost depistată pozitiv cu coronavirus și a urmărit din izolare duelurile „tricolorelor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Handbalista de la CSM București a reușit să se vindece. Ea a fost testată din nou, înaintea ultimelor două partide pe care România le mai are de jucat la Euro, însă EHF nu a fost de acord să îi permită să revină în lot.

Astfel, Laura Moisă a plecat în România în data de 11 decembrie și nu va evolua în partidele cu Ungaria și Olanda, singurele rămase de jucat pentru formația noastră la Campionatul European din Danemarca.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Laura Moisă, negativă dar fără drept de joc. EHF a trimis-o acasă

După ce a ratat toate partidele din prima fază a grupelor, dar și duelul cu echipa Croației, din Grupa 2 principală de la Euro, Laura Moisă a primit vestea că nu va mai putea evolua deloc la aceste Europene. Ea a efectuat în data de 10 decembrie încă un test, iar rezultatul a fost negativ.

Oficialii de la FRH au încercat să obțină o derogare din partea EHF pentru ca handbalista de la CSM București să poată juca împotriva Ungariei și Olandei. Însă forul european a fost de neînduplecat. EHF a anunțat în urmă cu doar câteva zile că jucătoarele testate pozitiv pe parcursul competiției nu mai pot evolua la Euro nici dacă vor obține, ulterior, rezultate negative.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, Laura Moisă a revenit în România în seara zilei de 11 decembrie, iar „tricolorele” vor trebui să se descurce fără ea și pentru ultimele partide din competiție. România este deja eliminată, fiind pe ultimul loc în grupa sa. Înfrângerea 20-25 împotriva Croației a anulat orice speranță de calificare în fazele superioare.

Interviu cu Laura Moisă despre calvarul COVID-19: „Sincer, mi-e atât de dor de handbal…”

Laura Moisă a acordat un interviu pentru jurnaliștii români imediat după meciul cu Croația și a vorbit despre experiența trăită pe parcursul perioadei de izolare. Handbalista de la CSM București a povestit că a urmărit meciurile pe internet și că le-a comentat cu Denisa Dedu, altă sportivă care s-a aflat în izolare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, Moisă este încrezătoare că fetele lui Bogdan Burcea pot obține rezultate bune la ultimele două jocuri de la Euro, dar și că se pot califica la Olimpiada din 2021.

Reporter: Cum a fost pentru tine perioada aceasta?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Laura Moisă: A fost o perioadă grea, nu mi-am dorit să se întâmple așa. Am stat. Am citit, m-am uitat la seriale. N-am avut ce să fac. A fost perioadă grea, dar bine că a trecut cu bine și acum sunt sănătoasă. Asta e cel mai important. Sunt cu moralul ridicat. Așa a fost să fie.

R: Cum ai trăit meciurile naționalei?

ADVERTISEMENT

L.M: Am urmărit pe internet, fiindcă nu mi-a funcționat televizorul aici. Și se bloca… La primul meci a fost aici și Deni (n.r. Denisa Dedu, aflată și ea în izolare). Vorbeam una cu alta din ușă în ușă. Îmi pare rău că nu am fost acolo, dar bine măcar că le-am văzut de aici.

R: Cât crezi că a contat lipsa ta și lipsa Crinei Pintea?

ADVERTISEMENT

L.M: A contat. Ne-am antrenat împreună, ne cunoșteam. Nu a depins nimic de noi. Noi am fi dorit să fim acolo, să ajutăm echipa. Dacă era să țină de noi… Ne-am dorit amândouă foarte mult să fim acolo. Ne pare rău că nu am putut fi acolo, să ajutăm echipa.

R: Cum vezi viitorul? Urmează calificările pentru Jocurile Olimpice și apoi cele pentru Mondial.

L.M.: Îmi doresc să fim sănătoase, în primul rând. Sunt sigur că putem face treabă bună. Sper să ne calificăm la Olimpiadă. Dacă suntem în formula completă, vom reuși rezultate bune.

R: A fost o înfrângere dură cu Croația. Cum le simți pe fete? Își pot reveni pentru următoarele două partide din grupă?

L.M.: Da, a fost o înfrângere… Nici nu mă așteptam să piardă, dar se mai întâmplă. Le doresc multă sănătate, să aibă bucuria handbalului și să aibă rezultate cât mai bune. Sper să revină și să obțină rezultate mai bune. Sigur se poate, trebuie doar să aibă încredere și să fie unite.

R: Ai ținut legătura cu fetele în această perioadă?

L.M.: Da, am ținut legătura. Când am aflat că sunt negativă, au început fetele să îmi spună „Hai, vino înapoi, că avem nevoie”, iar apoi am aflat că nu pot să joc. Nu se așteptau nici ele, toată lumea era fericită că mă întorc. Nu cred că se aștepta nimeni să nu mă pot întoarce după perioada asta. Și eu speram că pot să mă întorc, dacă am iești negativă. Dar așa a fost să fie… Chiar vorbeam cu Crina și îi spuneam că ar fi frumos să ne întoarcem amândouă la meciurile astea și să fie totul bine, dar… Chiar mi-a părut foarte rău că nu am putut să ajut echipa și că s-a întâmplat să fiu pozitivă fix când am ajuns aici. Sper să fie bine în martie, să pot atunci să ajut echipa. Le doresc succes fetelor. Să se bucure de handbal. Sincer, mi-e așa dor să joc și eu. Mă uitam la meciuri și chiar îmi era dor. Aș fi vrut să ajut echipa, dar așa a fost să fie.