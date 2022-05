Laurențiu Reghecampf, imagine de colecție cu bebelușul pe care îl va avea alături de Corina Caciuc. Ce nume au ales pentru cel mic

Sportivul este în culmea fericirii de când a aflat că va deveni tată de băiat pentru a treia oară. Vedeta a publicat o imagine de colecție cu bebelușul pe care îl va avea alături de partenera sa de viață, Corina Caciuc.

Laurențiu Reghecampf, imagine cu bebelușul său și al Corinei Caciuc. Numele ales de antrenor

Laurențiu Reghecampf le-a arătat tuturor o ecografie în care se observă perfect chipul fiului său și al Corinei Caciuc. Imaginea demonstrează că simte că este binecuvântat cu copilul care urmează să vină pe lume în curând.

Celebrul sportiv va deveni părinte în cel mai scurt timp posibil. Până în ziua cea mare încă soțul impresarei Anamaria Prodan a scos la iveală și un indiciu subtil care ține de numele pe care-l va purta cel mic.

Mai exact, Laurențiu Reghecampf a scris în dreptul imaginii inițialele L. R., aceleași pe care le are numele său. De asemenea, aceste două inițiale sunt purtate și de ceilalți doi băieți, Luca și Laurențiu Junior.

Așadar, antrenorul de fotbal va păstra rețeta și cu siguranță, fiul său și al Corinei Caciuc va purta un prenume care va începe cu litera „L”. Poza a fost apreciată de aproximativ 3.000 de oameni, care i-au lăsat numeroase mesaje.

„Felicitări”, „Să vă trăiască”, „Să vă ajute Dumnezeu și să vă bucurați de el” sau „E frumușel foc, deja se vede”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani pe Instagram.

Laurențiu Reghecampf, despre începutul relației cu Corina Caciuc

Laurențiu Reghecampf va deveni tată pentru a treia oară cel mai probabil luna aceasta, relația cu Corina Caciuc împlinindu-l din toate punctele de vedere, dar cum a cunoscut-o pe viitoare sa soție?

„Ne-am cunoscut acum aproximativ 2 ani, 1 an și 8 luni cam așa. Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu direct. Doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura cu ea.

La tot ce vorbește Anamaria e greu ca cineva să mai vadă realitatea. Dar nici nu contează până la urmă cum ne-am cunoscut, important e ce simți pentru persoana respectivă.

Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă și mi-aș dori ca și Anamaria să aibă parte de același lucru”, a spus vedeta în podcast-ul lui Cătălin Măruță, notează .