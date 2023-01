Lavinia Mariș, noua stea a muzicii de petrecere, dezvăluie numele fetiței pe care o va naște în curând: „Am ales să pun copilul pe primul loc”

Lavinia Mariș este una dintre revelațiile muzicii de petrecere din România, o tânără care a reușit să se poziționeze pe locul doi în trendingul de pe YouTube în doar cinci zile, cu melodia lansată în colaborare cu Georgiana Lobonț, prietena ei din adolescență!

Cântăreața Lavinia Mariș, succes în muzică și un bebe pe drum

FANATIK a stat de vorbă cu clujeanca pentru care succesul a venit peste noapte, artista recunoscând că nu știe cum să gestioneze popularitatea care i-a fost pusă în brațe, dar că o motivează să muncească și mai mult de acum încolo.

Lavinia are 25 de ani și este din Gilău, Cluj Napoca. Cântă de când se știe, iar lovitura pe care a dat-o cu piesa „Banii din întreaga lume” nu este singura realizare a cântăreței! Talentata blondină este împlinită și pe plan personal, căci aceasta va deveni mămică pentru întâia oară, în curând. Prietena de suflet a a dezvăluit, în cadrul interviului pe care vi-l oferim în rândurile de mai jos, numele fetiței pe care o așteaptă, în exclusivitate pentru FANATIK!

Bună, Lavinia și felicitări pentru bebe și pentru piesa ta de pe YouTube! Poți să ne spui cum trăiești acest succes?

-Mulțumesc din suflet! Eu încă nu îmi dau seama cât e de important succesul sau, cel puțin, nu știu încă să îl gestionez, dar mă bucur că lumea apreciază muzica mea. Mi-am dat seama în același timp cât mai am de muncit. Am, totuși, norocul să fac ceea ce îmi place.

Cum s-a născut colaborarea cu Georgiana Lobonț: „Ea nu și-a dat seama că e vocea mea”

Tu cânți dintotdeauna? Povestește-ne un pic despre legătura ta cu muzica. Cum a început?

-Eu am făcut dansuri populare de mică la mine, la Gilău, de unde sunt. Acolo, în ansamblul local, am început să și cânt. Părinții m-au înscris apoi la Colegiul Național de Muzică. Pe urmă, am dat la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca, deci aș putea să fiu și profesoară de muzică. Până la melodia care mi-a adus succesul, eu am interpretat doar muzică populară. Am mai cântat muzică de petrecere, la evenimente, dar niciodată nu am avut un proiect atât de mare, care să mă propulseze în top. De cântat, eu cânt de pe la 15-16 ani.

Cum ai ajuns să colaborezi cu Georgiana Lobonț? Vă cunoșteați dinainte?

-Pe Georgiana o știu din adolescență, suntem prietene de foarte multă vreme. Eu am rugat-o să îmi dea numărul lui Florin Pește, pentru că îmi doream să lucrez cu el. După ce l-am sunat eram foarte entuziasmată și abia am așteptat să înpem colaborarea. În două săptămâni mi-a trimis proiectul care astăzi se numemește „Banii din întreaga lume”. După ceva timp m-am pornit spre Drăgășani, alături de soțul meu, Dacian, care mă susține necondiționat în ceea ce fac și am tras piesa pe care urma să o lansez în ajunul Crăciunului.

Piesa asta trebuia să o lansez singură, așa era planul. Am primit apoi înregistrarea-pilot, vocea trasă în studioul lui Florin și m-am apucat de pregătiri pentru videoclip, deci era o cu totul altă poveste. Florin i-a trimis înregistrarea melodiei cu Georgi, și apoi m-a sunat . Mi-a zis că vrea să facă un duet cu mine. La început, ea nu și-a dat seama că e vocea mea. Georgi a crezut că va fi piesa ei, dar apoi când a aflat că sunt eu, și-a dorit foarte tare să colaborăm. Așa că astrele s-au așezat în acest fel.

„Îmi e frică de naștere”

Cum a fost la filmările clipului, având în vedere că ești însărcinată? Au fost probleme?

-Totul a decurs bine. Nu am întâmpinat dificultăți, ba chiar îi mulțumesc Georgianei pentru că mi-a dat din vioșia ei. Eu oricum sunt destul de energică de fel. Mă bucur că fetița mea crește, practic, cu muzica mea, acolo în burtică, he he (n.r.: râde).

Lumea care a văzut clipul a observat burtica ta! În ce lună ești? Cum decurge sarcina? Ai vreo emoție, vreo teamă?

-Îți spune sincer că sunt foarte fericită. Sunt o mămică tânără, la doar 25 de ani și să știi că mă bucur că am ales să pun copilul pe primul loc. Mulți preferă cariera și apoi se gândesc la copii, dar uite că pentru mine este o binecuvântare, pentru că de când am aflat că sunt însărcinată, mi s-au întâmplat numai lucruri bune. Au fost și câteva schimbări de când am aflat că voi fi mămică, în sensul că am luat câteva kilograme în plus, dar ăsta nu e un mare necaz. Sunt emoționată, nu pot să neg. Îmi e frică de naștere. E normal să îți imaginezi tot felul de lucruri.

„Am mare noroc cu sora mea”

Ți-ai imaginat-o pe micuță sau au visat-o vreodată? Cum o să te descurci ca mamă după ce va veni pe lume?

-Eu mereu m-am rugat să fie sănătoasă, indiferent cum va arăta fizic. Nu pot să stabilesc eu cum va fi, cum o vrea Dumnezeu așa va fi. Legat de creșterea micuței, dacă mă descurc sau nu, asta voi vedea. Nu am fost la niciun curs de pregătire, dar pot să-ți spun că am mare noroc cu sora mea care îmi dă toate detaliile, ea având deja doi copilași.

Mai e mult până naști? E totul pregătit?

-Teoretic, voi naște undeva la începutul lunii martie. Va fi în zodia Pești la fel ca tatăl ei. Am început deja să pregătim camera, avem deja și căruciorul. Suntem cam gata să o primim așa cum se cuvine pe fetița noastră.

Vei naște natural sau prin cezariană?

-Dacă eu sunt bine și sarcina decurge normal în continuare, voi naște natural, dar asta nu mai depinde de mine. Nu pot să fac planuri dacă nasc natural sau prin cezariană deocamdată.

„Am ales un nume românesc, este și un nume de sfânt”

Ai și nume pentru micuță sau încă nu v-ați decis?

-Da! Am ales un nume românesc, este și un nume de sfânt. Nu am zis nimănui până acum cum o va chema. E un nume destul de comun, dar ne place foarte mult. O va chema Ștefania. Nu va avea alt prenume. Doar atât: Ștefania Suciu.

În final, cu ce gânduri vrei să continue acest an pentru tine? Vei reveni pe scenă imediat după ce vei naște?

-Eu cam așa mi-aș dori, dar voi vedea cum mă voi simți. Oricum am parte de ajutoare în creșterea fetiței. Îmi doresc să realizez și mai multe melodii care să prindă la public. Vreau să spun că în momentul în care am aflat că sunt însărcinată am simțit că trebuie să lupt pentru visul meu. Copilul care va veni pe lume să fie mândru de realizările mele și în același timp să-mi demontrez că se poate dacă îți dorești cu adevărat și crezi în visele tale!