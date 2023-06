Lecție pentru Nina Hariton, câștigătorul Chefi la Cuțite! Rețeta de creveți a lui Bodo de la Proconsul: “Nu ai cum să dai greș”

Bodo de la Proconsul este cunoscut pentru piesele care le-au intrat românilor la suflet. Puțini sunt cei care știu că una dintre cele mai mari pasiuni ale artistului este gătitul. În exclusivitate pentru FANATIK, Bodo ne-a dezvăluit o rețetă minune, perfectă pentru vară.

Bodo de la Proconsul, bucătar șef în familie

Artistul gătește pentru familie cu drag, de fiecare dată când îi permite timpul. Și dacă vă întrebați cu ce preparate , aflați că Bodo știe să facă aproape orice rețetă. Ciorbe sau chiar deserturi, Bodo le face poftele soției și fiilor ori de câte ori aceștia își doresc. În general, familia solistului preferă peștele sau fructele de mare. Iar când vine vorba de bucătărit, Bodo este expertul familiei.

“Eu gătesc uneori pentru familia mea. Uneori înseamnă atunci când sunt acasă și nu sunt plecat pe undeva prin țară. Uneori poate să însemne în fiecare zi. Gătesc orice, începând de la ciorbe, la feluri principale, deserturi, absolut orice. Orice are chef să mănânce familia, eu fac cu drag. Dar în general, ne plac fructele se mare și peștele. Iar acestea, cel mai simplu făcute sunt cele mai bune.

Sosurile pe care le fac sunt din lămâie, ulei de măsline de bună calitate, usturoi, sare, piper, oregano și cam atât. Acestea sunt condimentele care nu dau greș niciodată nici pe dorada la grătar, nici pe creveți sau caracatiță la grătar”, a declarat Bodo pentru FANATIK.

Rețeta lui Bodo cu creveți, perfectă pentru vară

Dacă tot am aflat că este un bucătar iscusit, l-am rugat să împărtășească cu noi una dintre cele mai reușite rețete ale lui. Stați fără griji, nu aveți nevoie de aptitudini culinare, deoarece această rețetă este foarte ușor de realizat. Dacă sunteți iubitori ai fructelor de mare, cu siguranță preparatul acesta va fi pe gustul vostru. Unde mai pui că este și perfect pentru vară și chiar te duce cu gândul și simțurile pe meleaguri mediteraneene. Iată rețeta savuroasă cu creveți a lui .

“Cumpărați creveți nedecorticați, iar de aici e simplu. După ce decorticați creveții, se face o crestătură pe spate, pe partea curbată a crevetelui, pentru a se scoate intenstinele acelea negre. Se lasă capul crevetelui și codița. Capul trebuie neapărat să fie lăsat.

Se pun ori în tigaie, ori pe grill, cu puțin ulei de măsline deasupra, un cățel sau doi de usturoi, puțin oregano, puțină lămâie stoarsă. Se adaugă puțină sare și piper alb, după gust. Cred că este cel mai savuros grătar pentru vară. E simplu de făcut. Merg și cu o salată grecească foarte bine”, a adăugat solistul trupei Proconsul.

Ce planuri de vacanță are Bodo de la Proconsul: “Mergem în Spania”

Solistul are planuri mari pentru vara aceasta. La , vor merge cu toții în Spania, unde se vor bucura de mai multe activități și vor vizita mai multe orașe. În ceea ce privește partea profesională, trupa Proconsul va avea un sezon plin de concerte și evenimente.

“Le vom face copiilor pe plac, iar la invitația unor prieteni vom merge să vizităm Spania. Acolo ne vom împărți și între pasiunile copiilor, respectiv fotbal. Vom merge la vreun meci, dacă vom prinde un meci important în Barcelona. Vom vizita și Madridul și alte zone, mergem și la mare, în zona respectivă, cam astea sunt planurile de vacanță. Pe plan profesional, avem multe evenimente până în toamnă, calendarul e plin.

Am început seria de concerte pe litoral, pe care le avem în fiecare an. Avem câte 8-9 concerte programate la unul dintre cele mai mari lanțuri hoteliere. Sunt și multe concerte în țară. Abia ne-am întors din turneu, am fost la Oradea, Baia Mare și Bistrița”, a mai spus Bodo pentru FANATIK.