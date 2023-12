Legătura indestructibilă dintre doi „veterani” ai Rapidului. Ce-i leagă pe Săpunaru și Drăghia

Rapid este recunoscută drept o echipă care obține performanțe grație forței grupului. Săpunaru și Drăghia sunt exemplul perfect de lucru în echipă. Drăghia îl duce și îl aduce pe Săpunaru de la antrenament în fiecare zi. Cei doi sunt vecini atât în vestiar, cât și de cartier.

Drăghia și Săpunaru vin împreună la antrenamente

“Săpunaru a câștigat milioane de euro din fotbal și nu are carnet. Săpunaru merge cu mine că stăm unul lângă altul. Mă uit, el nu are nici o problemă că nu are permis și are milioane”, a declarat Virgil Drăghia.

“Auzi, dar tu te angajezi la o treabă destul de grea. Dacă o să fii în echipa lui tehnică și în staff-ul lui, tu o să faci asta cu mașina toată viața lui, o să fii, între ghilimele, șoferul lui Săpunaru toată viața”, a spus Robert Niță, moment în care Virgil Drăghia a replicat: “Dacă îl luam în spate mă durea mijlocul, atunci mai ziceam. Nu e nici o problemă”.

, 2006–2008, va rămâne în memoria suporterilor ca una plină de pasiune și dedicare. În cele 51 de apariții, Săpunaru a contribuit cu 3 goluri la succesul echipei sale de suflet. Legenda giuleștenilor a ajuns la Rapid de la FC Național.

Rapid își pune bazele în cei doi veterani

În 2008, Săpunaru și-a continuat cariera în Portugalia, Spania și Turcia, adăugându-și numele la cluburi precum Porto, Zaragoza, Elche sau Kayserispor. Pentru Porto, Săpunaru a reușit să bifeze 56 de partide.

Cu o revenire spectaculoasă la Rapid în 2021, Săpunaru a devenit o prezență stabilă în echipă. În cele 91 de meciuri disputate până acum, a marcat de 6 ori, confirmându-și abilitățile și loialitatea față de culorile giuleștene.

În timp ce Săpunaru a făcut turul Europei, Drăghia a rămas aproape de club. Crescut în curtea Rapidului, portarul în vârstă de 33 de ani a părăsit echipa pentru scurte experiențe la nivel național. Voluntari, Daco-Getica și Concordia Chiajna au fost formațiile unde a mai evoluat Virgil Drăghia.

În acest moment, Drăghia este rezervă la Rapid. Postul de titular este asigurat de către Horațiu Moldovan, titular al echipei naționale. În cazul în care va pleca, Drăghia poate fi o variantă bună pentru formația pregătită de Bergodi.

