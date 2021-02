Legea vaccinării, ținută la sertar de Ludovic Orban. Cum ar putea deveni obligatoriu vaccinul anti-Covid

Proiectul de lege a vaccinării a fost trimis la Biroul Permanent al Camerei Deputaților încă din ultima sesiune a anului trecut, însă nici până astăzi președintele Camerei, Ludovic Orban, nu l-a pus pe ordinea de zi a plenului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Întârzierea punerii în dezbaterea deputaților este de aproape un an de zile, în condițiile în care Legea vaccinării are toate avizele necesare, iar Comisia de sănătate a finalizat raportul de aproape un an.

Astfel, pe lângă pandemia de coronavirus, statului român îi lipsesc și pârghiile prin care să combată bolile copilăriei, precum rujeola, care a provocat decesul a zeci de copii anul trecut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un singur pas pentru adoptarea Legii vaccinării

„Există un raport depus la finele legislaturii trecute de către Comisia de sănătate. Președintele Camerei sau președintele de ședință îl poate pune pe ordinea de zi sau Biroul Permanent poate dispune retrimiterea la comisie. Din ce știu eu, niciun grup parlamentar nu a solicitat retrimiterea”, a declarat, pentru FANATIK.ro, deputatul Florin Buicu (PSD), membru în Comisia de sănătate și președinte al acesteia în legislatura trecută.

Proiectul de Lege a vaccinării are aproape trei ani și jumătate de când stă în Parlament, fiind adoptat de Senat încă din octombrie 2017. Când a ajuns la Camera Deputaților, dezbaterile au trenat proiectul iscând nemulțumiri atât în rândul anti-vacciniștilor, cât și ai susținătorilor pro-vaccinare.

ADVERTISEMENT

Pe 9 martie 2020, proiectul a fost pe ordinea de zi a plenului Camerei, dar a fost retrimis pentru avizul consultativ al Comisiei de egalitate de șanse între bărbați și femei, iar după obținerea acestui aviz, nu a mai ajuns iarăși la plen.

Ce prevede proiectul de lege

Față de forma din Senat, în proiectul aprobat în Comisia de sănătate a Camerei a fost eliminat acordul prezumat pentru vaccinare, adică presupoziția că fiecare persoană își dă acordul de la naștere. În schimb, a fost menținută clasificarea vaccinurilor în trei categorii: obligatorii, recomandate și opționale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În cazul în care părintele refuză imunizarea copilului cu vaccinurile obligatorii, se va trece la consiliere. Procesul respectiv de consiliere are loc odată la 3 luni și constă într-o întâlnire cu pediatrul, neonatologul, microbiologistul și medicul specialist de laborator, în care i se va explica părintelui mai multe despre vaccin, efecte acestuia, ce se va întâmpla dacă minorul nu se vaccinează, etc.

Dacă în urma acestor întâlniri copilul nu se vaccinează și nu are o contraindicație, atunci părintele va primi un avertisment, apoi o amendă care va crește gradual pe măsură ce părintele refuză în continuare vaccinarea. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru medicii care nu respectă calendarul național de vaccinare sau graficul de consiliere al părinților care refuză procedura.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Proiectul de lege nu prevede expres care sunt vaccinurile obligatorii, în schimb menționează bolile pentru care un copil trimis la școală trebuie să fie imunizat. „Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B”, se spune la articolul 26 al proiectului de lege.

Vaccinarea obligatorie anti-Covid – ușor de zis, greu de făcut

Subiectul Legii vaccinării a fost readus în actualitate după ce un pasaj dintr-o anexă la bugetul de stat pe 2021, în secțiunea dedicată bugetului Ministerului Sănătății, s-a vorbit despre prioritățile MS, dând speculații legate de faptul că ministerul ar intenționa să facă obligatorie imunizarea la coronavirus:

ADVERTISEMENT

„Demersuri pentru adoptarea Legii vaccinării, care va cuprinde obligativitatea vaccinării populaţiei, dar şi obligaţia autorităţilor, în primul rând a Ministerului Sănătăţii, de a desfăşura campanii de informare, de a asigura aprovizionarea cu vaccinuri, de a garanta calitatea şi siguranţa vaccinării conform standardelor europene. În cadrul legii vaccinarii va fi stabilită şi obligaţia Ministerului Sănătăţii de a elabora şi aplica un plan multianual de vaccinări şi implicit, un plan multianual de achiziţii de vaccinuri.”

Pentru a pune capăt speculațiilor, premierul Florin Cîțu a precizat că pasajul nu se referea la vaccinarea împotriva Covid-19, vaccinare ce nu va fi obligatorie. „Campania de vaccinare împotriva coronavirusului nu va fi obligatorie. Nu se pune aşa ceva în discuţie”, a spus Cîțu, citat de News.ro.

ADVERTISEMENT

„În preambulul bugetului se vorbește de asigurarea sumelor pentru vaccinurile obligatorii, dar nu se precizează care sunt acestea. Asta superficialitate din partea Ministerului Sănătății care ar fi trebuit să verifice formularea”, a comentat și Florin Buicu.

Teoretic, includerea vaccinului anti-Covid pe lista vaccinurilor obligatorii se poate face foarte ușor, fiind suficient un ordin de ministru. Potrivit proiectului Legii vaccinării, lista ar urma să fie stabilită pe viitoar doar prin hotărâre de Guvern. Însă proiectul lasă deschisă posibilitatea ca, în cazul unei epidemii majore, lista vaccinurilor obligatorii să fie actualizată prin includerea vaccinărilor „impuse de situaţii epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare”, după cum se spune în articolul 13.

Practic însă, este puțin probabil ca Guvernul să impună vaccinarea anti-Covid, în condițiile în care măsura ar provoca rezistență din partea unei părți importante a populației față de imunizarea cu seruri pentru care Agenția Europeană a Medicamentului a emis doar autorizații de punere pe piață condiționate.