Legendarul Helmuth Duckadam este sigur cine va apăra poarta României la EURO 2024 și a anunțat cum poate câștiga FCSB titlul: „Acolo se decid lucrurile”

Chiar dacă este rezervă la Atletico Madrid, Helmuth Duckadam este de părere că Horațiu . Legenda Stelei a mărturisit și cum va putea FCSB să ia titlul în SuperLiga.

Legendarul Helmuth Duckadam este sigur cine va apăra poarta României la EURO 2024

În cadrul unui interviu, Helmuth Duckadam a susținut că Horațiu Moldovan este cel care ar trebui să apere poarta României la EURO 2024. Duckadam i-a dat ca exemplu pe Ciprian Tătărușanu și pe Florin Niță.

“Principalul favorit pentru poarta naționalei rămâne Horațiu Moldovan. A apărat foarte bine poarta României și a avut un rol esențial la calificarea naționalei. Sunt convins că el va fi titular. Important este să fie sănătos pentru că în câteva luni n-are cum să uite postul de portar.

S-a văzut și cazul lui Tătărușanu, care nu apăra la echipa de club, dar la națională o făcea bine. Niță a fost rezervă mult timp și apoi a apărat foarte bine.

Cu siguranță aș miza pe Horațiu la Euro! În schimb va fi o luptă mare pentru celelalte locuri. Moldovan e numărul unu! Apoi pentru locurile doi și trei sunt mulți pretendenți pentru că avem un portar valoros. Depinde foarte mult cum vor evolua ei până la Campionatul European și ce pretenții are și Edi Iordănescu”, a spus Helmuth Duckadam, pentru .

Duckadam a anunțat cum poate câștiga FCSB titlul: „Acolo se decid lucrurile”

în acest sezon și este de părere că “roș-albaștrii” ar merita să ia campionatul. Legenda Stelei a dezvăluit și care este secretul pentru ca formația lui Gigi Becali să reușească acest lucru. Helmuth Duckadam susține că elevii lui Charalambous pot lua marele trofeu dacă vor juca ca o echipă, nu individual.

“Da, FCSB e principala favorită la titlu. Cu această diferență de 9 puncte față de Rapid, cred că e candidată clară la titlu. M-aș bucura mult să câștige, merită atât domnul Becali cât și jucătorii. Însă nu va fi ușor. Am văzut și la meciul cu Sepsi că mai scârțâie.

Cum a fost și cu Sepsi. Se vede când lipsesc unul sau doi jucători. Sper totuși să se mai regleze lucrurile și să-i vedem la fel de bine cum au fost până la meciul cu Sepsi și în play-off, acolo se decid lucrurile

Ce are acum FCSB în plus? Echipă! Am zis-o de ani de zile. Întotdeauna FCSB a avut jucători foarte valoroși, dar nu avea joc de echipă. În ultimele 7-8 etape se vede că jocul de echipă a crescut. Jucătorii au realizat că doar așa pot câștiga campionatul. Cu un joc de echipă, nu individual.

Dacă vor juca iar fiecare pentru el, doar pentru a prinde un transfer afară, atunci cred că echipa va avea de suferit. Niciuna, nici Rapid și nici CFR, nu are șanse la titlu. Nu sunt echipe constante.

Rapidul are una dintre cele mai bune politici de transfer, îmi place mult abordarea domnului Șucu, la anul vor avea un cuvânt greu de spus la câștigarea titlului. Anul acesta nu cred. Pretenții pot fi, e normal, dar anul acesta e al FCSB-ului”, a mai spus Duckadam, potrivit celor de la .