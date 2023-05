Leguma apreciată în restaurantele de lux din întreaga lume crește și în România. Un kilogram se vinde cu 48 de lei

Broccolini, o legumă înrudită cu broccoli și foarte apreciată în restaurantele de lux din întreaga lume, crește acum și în România. Este cultivată de un fermier din Buzău, conform , iar kilogramul se vinde cu aproape 50 de lei.

Broccolini este o , iar acum crește și în România. Se înrudește cu Broccoli, a fost aclimată țării noastre, iar acum este plantată de un . Cultura lui este, deocamdată, unică.

Practic, pe plantația de la Amara, el crește o plantă care arată identic cu broccoli, numai că de dimensiuni mai mici. Atunci când el a adus-o în România, broccolini nu era cunoscută. În schimb, e foarte apreciată în restaurantele de lux din străinătate.

Conform , leguma nu are nevoie de condiții speciale ale solului, dar îi trebuie multă apă. „Îi trebuie în primul rând apă și un pic de folie, ca să nu dăm cu erbicid, să scap de buruieni. Deci folie, picurare și multă îngrijire”, a spus fermierul pentru sursa menționată anterior.

Totuși, semințele de broccolini nu sunt deloc ieftine. Acestea sunt aduse de la Sakata și se obțin greu. Pot fi achiziționate numai din străinătate și doar cu ajutorul unor „intervenții”. Nu pot fi transferate de pe un an pe altul, iar fermierul a dat pe 15.000 de semințe 1500 de lei.

Totuși, prețul pentru care broccolini nu este unul atât de mare. De la el, kilogramul pleacă cu 25 de lei. În magazine, însă, ajunge . „Afară se vinde la caserole de 250-300 de grame și prețul este cam cât cerem noi pe un kilogram.

E legumă nouă, încercăm s-o distribuim ca să o facem cunoscută. Eu știu că va veni și concurența, că așa am pățit și cu sparanghelul, prețul se va regla el, dar mizăm pe calitate și prospețime aici”, spus fermierul care a adus broccolini în România.

Ce beneficii are broccolini

Spre deosebire de broccoli, broccolini are o tulpină mai subțire și delicată. În plus, în loc de florete dense, planta care îi seamănă atât de bine are coroane mai fragile. Leguma are o aromă ușoară, cu un gust dulceag.

Textura se aseamănă mai mult cu cea a sparanghelului. Broccolini are mai multe beneficii pentru organism. Este un aliment bogat în vitamina C și oferă necesarul zilnic de calciu, vitaminele A și E, potasiu, folați și fier. Mai mult, este slab caloric, având numai 35 de calorii/ porție.