Leguma care te îngrașă mai mult decât o amandină. Mulți români o mănâncă fără să știe

Leguma care te îngrașă mai mult decât o amandină. Mulți români o mânâncă fără să știe. Cei care doresc să elimine câteva kilograme în plus aleg să o mănânce, însă fac o mare greșeală pentru că rezultatul nu este deloc cel scontat.

Alimentul care are mai multe calorii decât o amandină. E consumat frecvent de români, care nu cunosc proprietățile sale

Alimentul care are mai multe calorii decât o . E consumat frecvent de români, care nu cunosc proprietățile sale. Mai exact, este vorba de o legumă care stă la baza multor preparate culinare savurate de oameni.

Specialiștii ne spun că are un conținut foarte mare de calorii și în plus, are o cantitate foarte mare de vitamine din grupul B. Pe lângă acestea, în compoziția sa se mai găsește și molibden, un mineral care este și în corpul uman în cantități extrem de mici.

De asemenea, mai are vitaminele C, E şi K. Aceasta este fasolea care conține 303 la 100 de grame, reprezentand astfel 15.15% din totalul de 2.000 de calorii recomandat zilnic. Dacă este vorba de o ciorbă de fasole, atunci numărul caloriilor se dublează semnificativ.

Acest lucru se datorează legumelor și cărnii din compoziție. Pe de altă parte, fasolea bătută are mai puține calorii. Potrivit , valoarea acestei legume este mai mare decât a unei amandine. Concret, prăjitura are 243.6 calorii la 100 de grame.

Fasolea, cu mai multe calorii decât amandina

Sursa menționată mai arată că, consumul a 100 de grame din acest desert plin de ciocolată reprezintă 12% aport caloric din cantitatea zilnică estimată pentru un adult. Numărul de calorii dintr-o poate varia și în funcție de ingredientele care se folosesc în rețetă.

Totul depinde de cantitatea de zahăr din crema de ciocolată, dar și de cât de gras este untul care se folosește. În situația în care patiserii aleg să utilizeze un unt cu un conținut redus de grăsime sau îndulcitor în locul zahărului tos, atunci numărul de calorii este mult mai mic.

Amandina, echivalentă cu 16 cuburi de zahăr

Amandina este echivalentă cu 16 cuburi de zahăr, așa resimte organismul uman acest desert preferat de români, susțin nutriționiștii. Această cantitate de zahăr înseamnă 130 de grame. Dacă prăjitura este savurată alături de o băutură răcoritoare atunci corpul suferă și mai mult.

Un suc acidulat reprezintă 10 cuburi de zahăr, în condițiile în care o singură persoană poate susține zilnic maxim 6 lingurițe. Consumul de zahăr distruge dinții și afectează creierul, de aceea e foarte important să nu devenim dependenți de acest ingredient.