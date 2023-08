Legume care se plantează în luna septembrie în grădină. Lista secretă a unui grădinar cu experiență

Dacă vrei să știi ce legume se plantează în luna septembrie, află că lista este una destul de lungă. Iar prima lună de toamnă este una perfectă pentru a planta unele dintre cele mai delicioase legume care ajung mai apoi în preparatele noastre.

Legume care se plantează în luna septembrie în grădină

Cei de la Agrointel au publicat lista unui grădinar cu experiență. Astfel, vei afla ce legume se plantează în luna septembrie, dar și de ce trebuie să ții cont atunci când vrei să le cultivi. Și nu e deloc complicat.

în luna septembrie cu ceapa și cu usturoiul verde. Acestea se plantează șanțuri, în prima lună de toamnă, la o distanță mică unul față de celălalt, adică în jur de 5 centimetri.

De asemenea, șanțul trebuie săpat la o adâncime mare, astfel încât planta să fie ferită de îngheț. Dacă sunt plantate cum trebuie, ceapa și usturoiul pot rezista chiar și la temperaturi sub -20 de grade.

O altă legumă delicioasă care se plantează în luna septembrie este ridichea. Aceasta trebuie pusă pe soluri aerate și bogate în potasiu, dar sărate în azot, arată cei de la .

În ceea ce privește adâncimea de semănare, vorbim despre 1,5 sau 2 centimetri. De asemenea, spre deosebire da alte legume care se plantează în luna septembrie, ridichea nu are nevoie de multe lucrări de întreținere.

Mai mult de atât, legumele pot fi recoltate chiar și după o lună de la plantare. E nevoie însă să existe spațiu de măcar 4 centimetri între plante, iar plivitul buruienilor nu trebuie să lipsească nici el.

De cât spațiu are nevoie prazul

O altă legumă care se plantează toamna este prazul. Acesta se dezvoltă la temperaturi scăzute foarte bine, însă trebuie cultivat din timp. E nevoie de un teren de textură medie, bine fertilizat.

De asemenea, răsadurile de praz trebuie plantate la o distanță de 15 centimetri pe rând și 30 de centimetri între rânduri. Această legumă, spre deosebire de altele are nevoie de foarte multă lumină. Totodată, e recomandat să fie plantată cât mai adânc în sol.

Alte legume care se plantează în luna septembrie în grădină sunt salata și sparanghelul. Salata are nevoie de un fertilizant pe bază de fosfor, dar și de potasiu. De asemenea, solul trebuie nivelat înainte de a o cultiva.

Spre deosebire de alte legume, salata are nevoie de temperaturi scăzute pentru a germina. Dacă este prea cald însă, întreaga recoltă ar putea fi ruinată. Semințele germinează la 5-10 grade Celsius și plantele răsar în 6-10 zile de la semănat, arată sursa citată.

E nevoie însă de un sol care se drenează ușor, pentru că planta se dezvoltă bine la umezeală.

Ce alte legume mai poți planta în luna septembrie

Hreanul este și el una dintre aceste legume care se plantează în luna septembrie. Se înmulțește însă foarte repede și are nevoie de spațiu. Astfel, e bine să avem grijă unde alegem să îl cultivăm.

Planta are nevoie de multă apă, dar și de un sol cald și umed. În momentul în care se plantează trebuie să facem o groapă destul de adâncă unde să încapă rădăcina. Și Broccoli se plantează tot în septembrie.

Această legumă are numeroase beneficii pentru organism și poate fi cultivată și în curte. Când vine vremea rece însă, e recomandat să o acoperim pentru a nu îngheța. La fel ca și hreanul însă și ea are nevoie de spațiu ceva mai mare pentru a se putea dezvolta.

În ceea ce privește solul, acesta trebuie să fie curat, dar și bogat în substanțe nutritive. Mazărea se plantează și ea în luna septembrie, alături de țelină, dar și de spanac, mai arată sursa citată.

Mazărea ar fi bine să fie plantată sub clopote de sticlă ori de plastic. De asemena, solul trebuie să fie nivelat. Țelina pe de altă parte este mai sensibilă, însă are nevoie de mai multă apă. Spanacul în schimb are nevoie de spațiu și poate să reziste la temperaturi de până la -25 de grade.