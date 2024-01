Weekend european, 12-16 ianuarie. Programul și televizările din La Liga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1

Primul weekend european din 2024 în care avem etape complete din patru campionate de top de pe continent (Ligue 1, La Liga, Serie A și Bundesliga) se desfășoară la finalul acestei săptămâni, în perioada vineri, 12 ianuarie – luni, 15 ianuarie. Din Spania lipsesc partidele echipelor prezente la Supercupa Spaniei, în Arabia Saudită, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Barcelona și Osasuna.

Programul partidelor din etapa a 18-a din Ligue 1

Vineri, 12 ianuarie

ora 22:00 Marseille – Strasbourg (Digi Sport 3, Orange Sport 3)

Sâmbătă, 13 ianuarie

ora 18:00 AS Monaco – Reims

AS Monaco – Reims ora 22:00 Rennes – Nice (Orange Sport 3, Prima Sport 4)

Duminică, 14 ianuarie

ora 14:00 Lille – Lorient (Digi Sport 4, Orange Sport 3)

Lille – Lorient ora 16:00 Brest – Montpellier

Brest – Montpellier ora 16:00 FC Nantes – Clermont

FC Nantes – Clermont ora 16:00 Metz – Toulouse (Orange Sport 4)

Metz – Toulouse (Orange Sport 4) ora 18:00 Le Havre – Lorient

Le Havre – Lorient ora 21:45 Lens – PSG (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Lens – PSG, duelul primelor două locuri din sezonul anterior

Prima etapă din 2024 din Ligue 1 este prima rundă din retur. Și are ca principal punct de atracție disputa de pe stadionul Felix Bollaert din Lens, dintre echipa locală și PSG. În sezonul trecut, cele două s-au luptat la titlu, câștigat până la urmă de colosul parizian, dar și așa nordiștii, terminând pe poziția secundă, au reușit cea mai bună performanță din istoria lor.

Va conta mult în Hexagon și este valabil și pentru Lens, PSG nu prea suferă la acest capitol, PSG la această oră, deși nu are vedetele din sezonul trecut, pare a fi totuși o echipă peste Lens și dacă sezonul trecut, chiar pe 1 ianuarie, Lens oferea un cadou magic fanilor, 3-1 cu PSG, acum sunt puține șanse să se mai repete.

Programul etapei a 20-a din La Liga

Vineri, 12 ianuarie

ora 22:00 FC Sevilla – Alaves (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Sâmbătă, 13 ianuarie

ora 15:00 Las Palmas – V illarreal (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Las Palmas – V illarreal ora 17:15 Mallorca – Celta Vigo

Mallorca – Celta Vigo ora 19:30 Athletic Bilbao – Real Sociedad (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Athletic Bilbao – Real Sociedad ora 22:00 Betis Sevilla – Granada (Digi Sport 3, Orange Sport 3. Prima Sport 2)

Duminică, 14 ianuarie

ora 15:00 Almeria – Girona (Digi Sport 2, Orange Sport 2)

Almeria – Girona (Digi Sport 2, Orange Sport 2) ora 17:15 Cadiz – Valencia

Partidele FC Barcelona – Osasuna,Atletico Madrid – Rayo Vallecano și Getafe – Real Madrid vor avea loc pe datele de 30 ianuarie, 31 ianuarie și respectiv 1 februarie.

Un nou episod din derby-ul Țării Bascilor în etapa 20 din La Liga

Trei partide din această etapă (FC Barcelona – Osasuna, Atletico Madrid – Rayo Vallecano și Getafe – Real Madrid)au fost amânate pentru finalul lunii și prima zi din februarie ca urmare a faptului că echipele din Madrid, Real și Atletico, Barcelona și Osasuna participă la

Rămâne astfel drept principalul pol de atracție derby-ul Țării Bascilor, Athletic Bilbao – Real Sociedad, care aduce față în față două dintre echipele bune din acest sezon de La Liga, care trag la cupele europene, cu speranța că anul acesta Barcelona arată destul de șubredă și s-ar putea profita. Girona poate sta singură pe primul loc dacă va reuși să ia toate punctele, cum ar fi normal, la codașa Almeria.

Programul etapei a 20-a din Serie A

Sâmbătă, 13 ianuarie

ora 16:00 Genoa – AC Torino (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Genoa – AC Torino ora 16:00 Napoli – Salernitana (Orange Sport 3)

Napoli – Salernitana ora 19:00 Verona – Empoli (Orange Sport 3, Prima Sport 4)

Verona – Empoli ora 21:45 Monza – Inter (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 14 ianuarie

ora 13:30 Lazio – Lecce (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 1)

Lazio – Lecce ora 16:00 Cagliari – Bologna (Digi Sport 3, Orange Sport 3)

Cagliari – Bologna ora 19:00 Fiorentina – Udinese (Digi Sport 2, Orange Sport 4, Prima Sport 4)

Fiorentina – Udinese ora 21:45 AC Milan – AS Roma (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 1)

Luni, 15 ianuarie

ora 21:45 Atalanta -Frosinone (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Marți, 16 ianuarie

ora 21:45 Juvcntus – Sassuolo (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 1)

AC Milan – AS Roma, meciul vedetă al etapei a 20-a din Serie A

În etapa a 20-a din Serie A, partida vedetă este cea de pe San Siro, dintre AC Milan și AS Roma, două dintre formațiile eliminate la mijlocul săptămânii în sferturile de finală ale Cupei Italiei. AC Milan are ca obiectiv să încheie pe un loc în primele patru și deocamdată ocupă poziția a treia, AS Roma e în afara Europei și acum a pierdut, după 0-1 cu Lazio, în derby și poarta de intrare prin Cupa Italiei.

Deși la prima vedere pare un meci clar disproporționat valoric, derby-ul regiunii Campana, Napoli – Salernitana, se anunță mult mai intens, oaspeții venind să profite de criza prelungită a campioanei și a ieși astfel de pe ultimul loc. Meci destul de dificil pentru liderul Inter pe terenul Monzei, o echipă foarte imprevizibilă din toate punctele de vedere. Juventus ar putea profita, jucând acasă cu Sassuolo.

Programul etapei a 17-a din Bundesliga

Vineri, 12 ianuarie

ora 21:30 Bayern Munchen – Hoffenheim (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 13 ianuarie

ora 16:30 Augsburg – Leverkusen (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Augsburg – Leverkusen ora 16:30 FC Koln – Heidenheim

FC Koln – Heidenheim ora 16:30 Freiburg – Union Berlin

Freiburg – Union Berlin ora 16:30 Mainz – Wolfsburg

Mainz – Wolfsburg ora 16:30 RB Leipzig – Eintracht Frankfurt (Digi Sport 3, Orange Sport 3)

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt ora 19:30 Darmstadt – Borussia Dortmund (Digi Sport 4)

Duminică, 14 ianuarie

ora 16:30 Bochum – Werder Bremen (Digi Sport 3)

Bochum – Werder Bremen ora 18:30 Monchengladbach – Stuttgart (Orange Sport 3)

Șanse mici pentru a fi stopat liderul Leverkusen

Liderul neînvins al Bundesligii, Leverkusen, are toate șansele să termine turul fără eșec. Nu va avea un meci ușor la Augsburg, echipă din Bavaria, de unde provine marele rival la titlu, Bayern Munchen. Dar echipa lui Xabi Alonso a arătat un joc de-a dreptul impresionant și are clzr mult mai multă calitate decât Augsburg.

Bayern Munchen, aflată la patru lungimi în spatele lui Leverkusen, joacă acasă cu Hoffenheim, aceste meciuri caracterizându-se permanent printr-un număr ridicat de goluri, de regulă, în ambele porți. Foarte interesant va fi și meciul dintre Borussia Monchengladbach și Stuttgart, șvabii ocupând un senzațional loc 3.