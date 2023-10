Leo Grozavu, ironic după Rapid – Poli Iași 3-2: ”Au înscris un gol mai mult decât noi”

Moldovenii au fost foarte , dar în cele din urmă experiența ”vișiniilor și-a spus cuvântul. Ieșenii se află pe locul 12 în clasament, cu 11 puncte.

Prima reacție a lui Leo Grozavu după Rapid – Poli Iași 3-2

La finalul partidei Rapid – Poli Iași, din etapa a 12-a din SuperLiga, antrenorul Leo Grozavu a recunoscut cu fair-play că adversarul a meritat victoria, însă e de părere că echipa sa putea obține un punct dacă era mai atentă.

”Am avut în teren o echipă care s-a bătut pentru fiecare minge. A fost o luptă crâncenă, câștigată de echipa mai experimentată, care a știut să ne exploateze în anumite momente. Nu am ce să le reproșez băieților ca atitudine. Sigur, facem greșeli care sunt inerente.

Îi felicit pentru modul în care s-au angajat, s-au bătut. Am jucat împotriva Rapidului care a zdrobit multe echipe pe teren propriu. Am venit cu speranțe că putem să facem mai mult. Am avut șansă să egalăm chiar și la scorul de 3-2 pentru adversari.

(n.r. – de ce nu ați obținut niciun punct în Giulești?) Pentru că adversarii au înscris un gol mai mult decât noi, au fost mai inspirați ca noi, mai experimentați ca noi în momentele cheie. Victoria Rapidului este una meritată, dar cu mai multă atenție puteam obține un punct”, a declarat Grozavu.

Grozavu o vede pe Rapid în lupta la titlu

Tehnicianul lui Poli Iași s-a arătat încântat de forța de joc pe care o arată Rapidul, în special pe teren propriu, și crede că formația lui Cristiano Bergodi se va bate în acest sezon pentru câștigarea titlului.

”Este echipă puternică Rapid, mai ales acasă cu un public fantastic, care îi împinge mereu de la spate. Au jucători de clasă, foarte buni pentru campionatul României”, a spus Leo Grozavu.

De partea cealaltă, Cristiano Bergodi este fericit pentru că Rapid a obținut o nouă victorie în SuperLiga, felicitând-o pe Poli Iași pentru jocul făcut, recunoscând că de pe Giulești.

Tehnicianul italian a ținut să laude prestațiile lui Horațiu Moldovan, Alex Ioniță și Claudiu Petrila și l-a apărat pe kosovarul Albion Rrahmani, care nu a făcut cel mai bun joc și a ratat și un penalty.