Fiul lui Leo Iorga, dezvăluiri despre moartea cântărețului rock: ”M-a sunat și mi-a spus că mai are doi de trăit”

Leo Iorga a murit pe 2 noiembrie 2019 din cauza unui cancer, la doar 54 de ani, fostul solist al legendarei trupe Compact trecând, de-a lungul anilor după ce și-a descoerit boala printr-o serie de tratamente extenuante.

Ce spune Edy, fiul lui Leo Iorga, despre moartea tatălui său

”A fost un avantaj faptul că a trăit nouă ani de când am aflat că are cancer. (…) Plus că în cazul lui și în cazul celor care își pierd viața din cauza unei boli de genul asta sunt foarte multe familii care își doresc să se stingă ca să nu se mai chinuie.

Am avut noroc că nu s-a chinuit prea mult, în asta constă iubirea decât să vezi să se chinuie în ultimul hal, mai bine îl lași să plece”, a declarat Edy, fiul lui Leo Iorga, la Antena Stars, conform .

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, lupta lui Leo Iorga cu cancerul a durat ani la rândul, tratamentele extenuante și operațiile suferite făcându-l greu de recunoscut pe solistul trupei Compact și al formațiilor Pacific, Cargo, Schimbul 3, Pacifica, Pact și Compact B.

”Majoritatea doctorilor ne-au spus că mai are de trăit doi ani. Eu nu eram fizic când am aflat vestea și m-a sunat și mi-a spus că mai are doi de trăit. E un șoc foarte puternic, iar apoi apare o speranță, dar în sinea ta este o speranță care nu există”, a mai spus Edy, fiul lui Leo Iorga, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Soția lui Leo Iorga nu și-a revenit după decesul cântărețului

Dacă copii lui Leo Iorga par să fi trecut peste moartea artistului, soția acestuia, Paula, nu a reușit să facă, încă, acest lucru, iar Edy, fiul cântărețului, a vorbit și despre acest subiect.

”Am avut timp să ne acomodăm psihic cu toții. Bine, eu cu fratele meu un pic mai bine decât mama, e și normal pentru că ei au petrecut mai mult timp împreună, ca soț și soție, dar cred că e valabil la oricine că există un punct în care realizezi că n-ai de ales și trebuie să mergi mai departe și să faci față”, a mai explicat Edy Iorga pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

De altfel, a ales să părăsească Bucureștiul și să se stabilească pentru o perioadă la malul mării, la Eforie, acolo unde au o pensiune și unde se îngrijește de mama sa.

Leo Iorga a luptat nouă ani contra cancerului

Descoperit în 2010, cancerul pulmonar de care suferea Leo Iorga, un fumător înrăit, a fost operat, prima oară, în 2011, artistul suportând și dificilele tratamente de radioterapie și chimioterapie.

ADVERTISEMENT

Din păcate, aceasta nu a fost singura problemă de sănătate a artistului, fostul solist al trupei Compact suferind și o operație pe creier, atunci când i-a fost extirpată o tumoare de trei centimetri. Medicii au reușit să elimine și acea tumoare.

Problemele sale au continuat, iar Leo Iorga ajungea, din nou, pe masa de operație pentru a-i fi extirpată glanda suprarenală stângă, care nu mai funcționa normal de câțiva ani. Cu toate acestea, cancerul de care suferea a recidivat, iar ultima operație, cea suportată din cauza unei tumori osoase, i-a agravat starea de sănătate, și așa fragilă, iar pe 2 noiembrie 2019, cântărețul se stingea din viață.

ADVERTISEMENT

în Cimitirul Bellu din București, pe Aleea Artiștilor, în apropiere de mormântul în care se odihnește Mihai Eminescu.