Leo Messi a explicat de ce a ales Inter Miami în dauna Barcelonei și a banilor din Arabia Saudită: ”Am vrut să părăsesc Europa, să ies din lumina reflectoarelor”

În ciuda faptului că arabii i-au pus pe masă un contract colosal, iar catalanii au mizat pe latura afectivă, , acolo unde va juca pentru formația patronată de David Beckham.

Ce l-a făcut pe Leo Messi să refuze Barcelona și Arabia Saudită pentru Inter Miami

În ultima perioadă, viitorul lui Leo Messi a fost pe prima pagină a marilor ziare de sport din întreaga lume. Argentinianul nu a mai dorit să țină fanii pe jar și a anunțat într-un interviu acordat pentru publicațiile catalane și Sport, că a ales Inter Miami, în dauna Barcelonei și a banilor din Arabia Saudită.

”Am luat decizia că voi merge la Miami. Încă nu am închis sută la sută. Mi-e dor de unele lucruri, dar am decis să continui pe acest drum. Dacă treaba cu Barcelona nu a ieșit, am vrut să părăsesc Europa, să ies din lumina reflectoarelor și să mă gândesc mai mult în familia mea.

Am avut oferte de la alte echipe europene, dar nici nu le-am evaluat pentru că ideea mea era să merg la Barcelona. Dacă nu a ieșit cu Barcelona, ​​m-am hotărât să merg și să-mi închei cariera în altă parte.

Vreau să trăiesc liga din Statele Unite într-un mod diferit și să mă bucur de fiecare zi mult mai mult, dar cu aceeași responsabilitate de a dori să câștig și de a face mereu lucrurile bine, dar cu mai multă liniște sufletească”, a declarat Messi.

Planul făcut cu Xavi pentru revenirea pe Camp Nou

Starul argentinian a vorbit și de ce a picat revenirea sa la Barcelona și a dezvăluit că a avut multe discuții pe această temă cu antrenorul Xavi Hernandez, însă nu și cu președintele Joan Laporta, chiar dacă .

”Mi-am dorit foarte mult să revin la Barcelona. Eram foarte încântat de idee, dar, după ce am trăit în 2021, nu am vrut să fiu pus din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se va întâmpla și până la urmă să plec și viitorul să nu fie în mâna mea, ci în mâna altora.

Am vorbit foarte puțin cu președintele Laporta, cel mult o dată sau de două ori. Am vorbit foarte des în schimb cu Xavi, de când a devenit antrenorul Barcelonei. Am vorbit și despre posibilitatea ca eu să mă întorc. Eram foarte încântați de idee…

Am auzit că Barcelona trebuia să vândă jucători sau să scadă salariile fotbaliștilor și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta, să am de-a face cu așa ceva. Deși am auzit că La Liga a acceptat ca eu să revin, mai erau multe alte lucruri de pus la punct.

Am fost deja acuzat de multe lucruri care nu erau adevărate în cariera mea la Barcelona și deja eram obosit, nu voiam să trec prin toate astea din nou. Am vrut să fiu singurul care decide asupra viitorului meu, nu s-a putut, și mi-a fost teamă că se va repeta scenariul din 2021.

De asemenea, sunt într-un moment în care vreau să ies puțin din lumina reflectoarelor, să mă gândesc mai mult la familia mea. După cum am mai spus, ultimii doi ani la Paris nu au fost cei mai buni pentru familia mea. Nu am fost fericit, nu m-am distrat și asta mi-a afectat viața de familie, relația cu copiii”, a afirmat Messi.

Nu s-a ajuns la discuții despre bani cu Barcelona

Campionul mondial a explicat că nici nu s-a ajuns să se discute despre bani în încercarea sa de a reveni la Barcelona și a dezvăluit faptul că încă este marcat de ceea ce i s-a întâmplat în urmă cu doi ani.

”Adevărul este că nu s-a pus problema banilor niciodată. Nici măcar nu am apucat să vorbesc cu Barcelona despre contract acum. S-a trecut la o propunere, dar niciodată la o propunere formală, scrisă, semnată, pentru că încă nu era nimic concret și nu știam dacă va fi posibil sau nu.

A existat intenția, dar nu am putut avansa nimic, nici măcar nu am vorbit despre bani. Dacă ar fi fost vorba de bani, plecam în Arabia Saudită sau în altă parte. A fost foarte greu când am plecat de la Barcelona, o etapă foarte urâtă.

Când totul era gata și trebuia să semnez, peste noapte nu s-a mai putut face nimic, mi-au spus că nu se mai poate și că trebuie să părăsesc clubul. A trebuit să încep să alerg și să caut o echipă, să iau o decizie pripită și să trec prin tot ceea ce am trecut.

Adevărul este că am plecat într-un mod ciudat, mi-ar fi plăcut să-mi iau rămas-bun așa cum au făcut acum Busi, Jordi, la timpul lor Xavi și Iniesta, să-mi iau la revedere de la oameni așa cum s-ar fi cuvenit”, a spus Leo Messi.

Nu toată lumea l-a vrut înapoi la Barca

Messi nu a vrut să intre prea mult în amănunte privind interesul real al Barcelonei, însă este sigur de faptul că nu toată lumea de acolo și-a dorit revenirea sa. Argentinianul a mărturisit că își dorește ca într-o zi să se întoarcă într-o funcție de conducere pe Camp Nou.

”Nu știu dacă au făcut totul pentru a mă avea, e problema lor. Nu știu dacă au făcut tot posibilul sau nu. Clubul nu a fost în măsură să confirme că eu aș putea reveni 100%. E de înțeles cumva, având în vedere situația prin care trece Barcelona.

Cu siguranță există oameni la Barcelona care nu vor să mă întorc, așa cum au existat și în 2021 oameni care nu voiau să rămân. Sigur sunt oameni în conducere care nu cred că revenirea mea ar fi fost de bun augur.

Evident că mi-ar plăcea să fiu aproape de club. O să locuiesc în Barcelona. Sper că într-o zi voi putea să ajut echipa cu ceva. Iubesc Barcelona, am mai spus-o. Mi-ar plăcea să fiu iar aici”, a conchis starul argentinian.