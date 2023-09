Relaxat și în permanență cu zâmbetul pe buze, . Este fericit din postura de campion mondial, . La Miami i-a fost foarte ușor să se acomodeze.

Leo Messi, interviu eveniment. “Am fost singurul campion mondial ignorat. PSG nu mi-a oferit un moment special și într-un fel îi înțeleg

“Dintre toți cei care am fost în lotul Argentinei, am fost singurul care nu a avut parte de un moment special din partea clubului. Am fost singurul campion mondial ignorat. Într-un fel îi înțeleg.

Eram în țara în fața căreia am câștigat finala și, să zicem că din vina noastră, ei nu sunt campioni mondiali încă o dată. E adevărat că această etapă a vieții mele, la Paris, nu a fost așa cum mă așteptam.

Dar totul se întâmplă dintr-un motiv și iată că am obținut titlul de campion mondial ca jucător al lui PSG. M-am înțeles foarte bine cu Kylian Mbappe, la fel ca și cu toți ceilalți din lotul lui PSG”, a declarat Leo Messi pentru Migue Granados, la Olga en vivo.

Leo Messi, despre viitorul său în naționala Argentinei. A anunțat planul pentru Copa America și Cupa Mondială din 2026 și a vorbit de retragere

“Încă nu mă gândesc atât de departe, la Cupa Mondială din 2026. Planul meu este să ajung în cea mai bună formă la Copa America. Mai ales că se joacă aici, în SUA. Va fi foarte frumos. Și apoi voi vedea cum mă simt și voi putea să iau o decizie și legată de Cupa Mondială.

“Nu m-am gândit la retragere și nici nu vreau. Prefer să fac în continuare ceea ce îmi place. A fost un pas important să plec din Europa, nu vreau să mă mai gândesc la următorul.

Sunt norocos să am un job pe care îl iubesc. Nu știu ce voi face după retragere, îmi place orice legat de fotbal. Îmi place să fiu cu copiii, să îi învăț, să fiu director sportiv. Chiar nu știu”, a mai spus Messi.

Leo Messi, despre viața de familie: “Îmi educ copiii după modelul Barca. Eu și Antonella ne dorim foarte mult și o fată”

“Cred că sunt un tată bun și încerc să le ofer copiilor mei educația pe care și eu am primit-o. Modelul pe care îl urmez este cel al clubului la cam am crescut… modelul Barca. Acolo sunt principii sănătoase.

Antonella este o mamă extraordinară, o respect enorm. Petrece 24 din 24 cu copii, în timp ce eu sunt de multe ori plecat la meciuri sau cu naționala. Uneori sunt plecat câte o lună în cantonamente, iar ea este mereu acolo.

Amândoi ne mai dorim un copil. Ne-ar plăcea foarte mult să avem și o fată”, au fost destăinuirile lui Messi pentru jurnalistul Migue Granados.

Leo Messi, despre cum s-a acomodat la Miami: “Simțeam nevoia să mă bucur de viață într-un loc nou. Și asta mi se întâmplă”

“Sunt oameni care m-au urmărit mereu și mă cunosc. Își dau dau seama și în teren când sunt fericit. Simțeam nevoia să mă bucur de viață într-un loc nou. Și asta mi se întâmplă.

Viața mea aici e simplă. Ne trezim la 7, luăm micul dejun împreună. Apoi uneori duc eu copiii la școală. Apoi la club, avem program strict. Sunt amenzi ca peste tot.

La ora 13:00 mă întorc acasă și dormim de prânz, apoi ne uităm la diferite seriale sau programe. După care iau copiii de la școală și din nou antrenament”, a mai spus Messi.