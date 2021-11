Lionel Messi vrea să revină la FC Barcelona: ”Vreau să ajut clubul să-i fie bine!” Atac la președintele Laporta

La două luni după plecarea sa la PSG, Leo Messi a acceptat să acorde un interviu presei spaniole. Jurnaliștii de la SPORT l-au vizitat la Paris și au realizat un amplu interviu publicat în ediția de astăzi a ziarului. Argentinianul a vorbit despre despărțirea de Barcelona. Ca și despre situația sa actuală și Balonul de Aur. Nu au lipsit însă nici planurile de viitor dintre temele abordate.

Revine sigur în Catalunya. Și-ar dori și la Barcelona, pentru a ajuta clubul

În ceea ce privește planurile pentru momentul în care expiră contractul cu PSG, peste două sezoane, Messi știe ce va face. ”Ceea ce este sigur este că vom locui din nou la Barcelona și că viața noastră va fi acolo. Este ceea ce vrea soția mea și ceea ce vreau eu. Nu știu dacă imediat după ce se încheie contractul meu cu Parisul, dar ne vom întoarce la Barcelona să trăim”, spune argentinianul.

Leo nu se vede antrenor, ci în postura de secretar tehnic. Și, da, ar vrea să ocupe acest post în cadrul clubului catalan. ”Întotdeauna am spus că mi-ar plăcea să pot ajuta clubul. Mi-ar plăcea să fiu secretar tehnic la un moment dat. Nu știu dacă va fi la Barcelona sau nu. Dar dacă va exista o astfel de posibilitate, aș dori să contribui din nou în ceea ce pot pentru că este clubul pe care îl iubesc și mi-ar plăcea ca acesta să continue să fie bun, să continue să crească și să fie în continuare unul dintre cei mai buni din lume”, a precizat Messi.

Messi: ”Nu mi s-a cerut să joc gratis la Barca!”

“Am făcut tot posibilul să rămân. Dar niciodată nu mi s-a cerut să joc gratis. Mi s-a cerut să-mi scad salariul cu cincizeci la sută și am făcut-o fără nicio problemă. Eram în măsură să ajutăm mai mult clubul. Iar dorința familiei mele a fost să rămână la Barcelona”, spune Messi.

Și, , s-a simțit rănit de declarațiile lui Laporta: “Nimeni nu mi-a cerut să joc gratis. Dar, în aceași timp, cam acesta era mesajul președintelui. M-au rănit vorbele lui. Pentru că și-a dorit să dețină inițiativa, dar fără să-și asume consecințele. Sau să preia cu adevărat controlul”.

Evident, sentimentele lui Messi sunt amplificate și de faptul că în presă nu a existat un punct de vedere tranșant. Iar acesta, spune Leo, ”i-a determinat pe oameni să gândească greșit, a aruncat o umbră de îndoială pe care nu cred că o merit.”

S-a obișnuit deja cu Parisul. Și vrea trofee!

Pentru Messi, Parisul reprezintă o schimbare importantă. ”M-am așezat, copiii sunt deja la școală, suntem mai mult sau mai puțin instalați în rutina zilnică. Suntem fericiți. Evident, mă gândesc la tot ce am aici și ce urmează la nivel sportiv și de familie. Ne bucurăm și de acest oraș, care este minunat în ciuda vremii ”, spune Leo. Un semn că, măcar prin prisma situației familiale, lucrurile s-au așezat.

Ca joc, evident, încă nu. A marcat în UEFA Champions League, dar . Și sunt deja voci în presă care spun că transferul este eșuat.

Messi spune însă că se adaptează. Nu este un proces simplu, pentru că nu a jucat încă foarte mult. Îi sunt de ajutor însă cei pe care-i cunoaște. Un Neymar, cu care a jucat la Barca. Colegii de la naționala Argentinei. Și aceștia contribuie la procesul său de adaptare. Și este optimist că-și poate atinge obiectivele.

Și aceasta chiar dacă este limpede că există diferențe în ceea ce privește La Liga și Ligue 1. Messi recunoaște că în Hexagon se joacă mai fizic. Și că, în plus, contează mult mai mult avantajul terenului propriu. Care schimbă destul de mult comportamentul jucătorilor. Inclusiv în ceea ce privește agresivitatea, fie ea pozitivă.

Per total însă, obiectivele sunt clare. ”Când am luat decizia de a veni la PSG, unul dintre motive a fost acela că au o echipă grozavă. Și o dorință de a continua să crească, să aibă rezultate, să câștige Liga Campionilor după atâția ani de încercări. Pentru toate acestea am decis să vin aici și ele sunt și obiectivele mele”, spune Messi.

MSN și MNM nu se pot compara

Evident, nu a lipsit nici comparația dintre trioul ofensiv care făcea legea pe vremuri în echipa catalană, Messi – Suarez – Neymar, respectiv cel de la PSG, cu Mbappe în locul lui Suarez. Messi nu a făcut decât să confirme un lucru evident. Că sunt extrem de diferite.

”Luis este un alt tip de 9, cu caracteristici diferite de Mbappé. Am fost norocos să mă aflu în acel trident al lui Barça, care a fost minunat, și sper că și cu acesta să reușim la fel de multe lucruri bune ca și cu precedentul”, a precizat argentinianul.

Balonul de Aur, un bonus

Messi spune că pentru el anul 2021 i-a oferit deja o mare realizare. Este vorba despre titlul obținut în America de Sud cu naționala Argentinei. Unul pe care și-l dorea cu ardoare.

În ceea ce privește Balonul de Aur, în cazul căruia luptă cu Lewandowski, îl vede ca pe un bonus. ”Să obțin Balonul de Aur, ar fi un lucru extraordinar. Ar fi al șaptelea. Dar dacă nu-l câștig, nu văd acest lucru ca pe o ratare. A putea spune că acest trofeu este un bonus”, afirmă argentinianul.