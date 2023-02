Leo Strizu, semnal de alarmă după FC Argeş – FCSB 1-2! Ce le-a cerut jucătorilor: “Pe viitor trebuie să rezolvăm”

FCSB a învins-o pe FC Argeş, scor 2-1, şi a revenit pe podiumul din SuperLiga, la şapte puncte în spatele Farului Constanţa, liderul campionatului. La finalul meciului din Trivale, Leo Strizu a analizat succesul din etapa a 27-a.

Ce a spus Leo Strizu la finalul meciului FC Argeş – FCSB 1-2

Chiar dacă , Leo Strizu a tras un semnal de alarmă, mai ales după ce jucătorii “roş-albaştrilor” au ratat mai multe ocazii şi ar fi putut să închidă mai uşor soarta partdei.

ADVERTISEMENT

“Vreau să-mi felicit jucătorii pentru efortul depus. Am spus de la început că ne interesează cele trei puncte, dar nu le-am luat aşa uşor. Puteam să le luăm mai uşor dacă eram concentraţi în faţa porţii. Acum am fost mai concentraţi pe final şi nu am mai făcut greşelile din trecut.

Jocul nostru ne ajută să avem aceste ocazii, iar pe viitor poate vom reuşi să rezolvăm meciul încă din prima repriză. Jucătorii au înţeles foarte bine în ce sistem putem juca în funcţie de schimbare.

ADVERTISEMENT

Avem novoie de toţi jucătorii, mai ales în play-off, şi avem nevoie ca toţi să aibă minute. Fiecare meci are importanţa lui, fie că jucăm cu Petrolul, CFR Cluj sau Farul”, a spus Leo Strizu.

Programul FCSB-ului până la finalul sezonului regulat

Calificată în play-off, FCSB are ca obiectiv să strângă cât mai multe puncte în ultimele trei etape, iar “roş-albaştrii” au avantajul că vor juca două meciuri pe teren propriu. Pe 2 martie, vicecampioana României o va întâlni, pe Arena Naţională, pe Petrolul Ploieşti.

ADVERTISEMENT

În penultima etapă din sezonul regulat, pe 5 martie, FCSB se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA. În ultima etapă, echipa lui Leo Strizu se va duela cu Sepsi Sfântu Gheorghe, însă programul exact va fi anunţat ulterior de LPF.

Deian Sorescu, primul gol pentru FCSB

Meciul FC Argeş – FCSB 1-2 a adus primul gol marcat de Deian Sorescu în tricoul “roş-albaştrilor”. Fundaşul dreapta de 25 de ani a înscris în minutul 54, după ce a primit o pasă de la Adrian Şut, cel care marcase primul gol al meciului.

ADVERTISEMENT

“Sunt bucuros că am luat cele trei puncte. A fost un meci greu, unul de luptă, pe un teren greu. Asta era prioritatea pentru noi, să luăm cele trei puncte”, .

ADVERTISEMENT