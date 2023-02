Leonardo DiCaprio, surprins alături de un model de 19 ani, la un club din Miami, deși ar avea iubită. Cum a fost filmat

Leonardo DiCaprio a fost surprins într-un club din Miami, alături de un model de 19 ani. Actorul din Titanic a fost filmat în timp ce dansa la o petrecere.

Renumitul actor de la Hollywood a ajuns în centrul atenției după ce a apărut recent la petrecerea organizată de Ebony Riley, la un club din Miami.

La eveniment, DiCaprio s-a bucurat de compania unui model israelian, Eden Polani, în vârstă de 19 ani, scrie , deși . Este cunoscut faptul că actorul din Titanic nu a avut partenere mai mari de 25 de ani.

Nu se știe dacă DiCaprio are sau nu o relație cu modelul. Actorul a fost filmat de un alt participant la eveniment în timp ce dansa cu țigara în gură până dimineața.

Leonardo DiCaprio just vibing in Miami at Gekko in Brickell 😂 More on IG – livinmiami305 📸: @Rocio Aghemo @Valentine