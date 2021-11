Robert Lewandowski, gol din foarfecă chiar sub privirile lui Mircea Lucescu. Polonezul, de neoprit și în acest sezon. Video

Atacantul polonez a profitat de o respingere greșită a fundașilor lui Dinamo Kiev și l-a executat pe portarul Georgi Bushchan, care nu a avut nicio reacție în momentul execuției.

Este al 5-lea meci din grupa E Champions League, grupă în care formația lui Mircea Lucescu se află pe ultimul loc, cu doar un punct obținut în prima etapă, în duelul cu Benfica Lisabona, scor 0-0.

În minutul 14, Robert Lewandowski a profitat de o minge respinsă greșit de apărarea campioanei Ucrainei și l-a executat pe portarul lui Dinamo Kiev, care nu a avut nicio reacție, voleul său fiind imparabil.

Ulterior, faza a fost revăzut și în camera VAR, dar după o scurtă consultare cu centralul partidei, golul a fost validat și bavarezii preluau conducerea partidei.

🇵🇱 Robert Lewandowski in the Champions League:

✅ Champions League winner in 2020

✅ 3rd in the all-time top scorers chart

✅ 82 goals since competition debut in 2011

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague)