“Li s-au deschis porțile Iadului!”. Liviu Ungurean și Gheorghe Mustață, dialog savuros în direct la Fanatik SuperLiga: “Trebuie să-i mai furăm câțiva ani ca să recuperăm”. Video exclusiv

Rapid a obținut prima victorie în play-off-ul SuperLigii, scor 1-0 cu FCSB și a revenit în lupta pentru cupele europene. Partida a fost plină de evenimente, pornind de la arbitraj și până la . Simultan, Liviu Ungurean și Gheorghe Mustață au intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și au avut un dialog savuros.

Liviu Ungurean și Gheorghe Mustață, dialog în direct la FANATIK SUPERLIGA: „Aseară nu l-am auzit pe Giulești, acum îl aud”

FCSB a fost susținută de aproximativ 600 de fani la meciul din Giulești contra Rapidului. Mult prea puțin pentru a face față celor 12.000 de suporteri ai giuleștenilor. Plecând de la această discuție Liviu Ungurean, șeful galeriei rapidiste, și , au avut un dialog incendiar în cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Liviu Ungurean: Aseară nu l-am auzit deloc pe Giulești, dar acum îl aud.

Gheorghe Mustață: Dar noi vă auzim pe voi când veniți la noi? Voi vă auziți?

Liviu Ungurean: Cade Arena Națională de la cucurigu de acolo.

Gheorghe Mustață: Să vedem la următorul meci dacă vă auziți

Liviu Ungurean: Ne auzim, Gigele! Ne auzim.

Gheorghe Mustață: Eu am spus-o și vă felicit. Bravo! Acasă faceți atmosferă plăcută, frumoasă. Știi bine că noi am vorbit și separat. Am spus acasă jucați în Champions League. Am spus că sunt 14.000 în toată țara. Care e problema? I-a întreabă-l pe el. Aseară toți ziceau că nu e Steaua. Pe urmă strigau m**e Steaua.

Liviu Ungurean, replică pentru Mihai Stoica: „A văzut Iadul pe pământ”

Mihai Stoica a fost extrem de vocal înainte și după derby-ul FCSB-ului cu Rapid. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că managerul general al roș-albaștrilor a mers înaintea fluierului de start al partidei în fața Peluzei Nord aflată în Giulești pentru a-i înjura pe giuleșteni. Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, a venit cu replica pentru oficialul vicecampioanei cu privire la atmosfera din Giulești.

„Așa a ieșit Mihai Stoica și a declarat că ce atmosferă să fie 14.000 de suporteri și aseară a văzut Iadul pe pământ. Aseară li s-au deschis porțile Iadului. Au fost în Iad aseară”, a declarat Liviu Ungurean, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gheorghe Mustață l-a lăudat pe liderul galeriei Rapidului și a recunoscut atmosfera încântătoare la meciurile Rapidului de pe teren propriu. „Liviu, hai să-ți spun ceva. Voi știți bine. Acasă jucați cu foarte mulți suporteri, aveți abonații voștri, stadionul este de așa natură încât se creează o atmosferă plăcută.

Nimeni nu vă poate lua meritele voastre. Toată lumea știe. Că ne mai înțepăm noi, că mai există o înțepătură e cu totul altceva. Dar a lăsat de dorit arbitrajul. Poate că altădată o să fiți voi în jocul ăsta”, a spus Gheorghe Mustață.

Liderul galeriei Rapidului, ironie după arbitrajul lui Feșnic din Rapid – FCSB: „Ei ne-au furat o viață întreagă”

Liviu Ungurean a precizat că nu a urmărit fazele controversate în urma cărora Horațiu Feșnic a fost pus la zid pentru că nu a acordat cartonașul roșu. Șeful galeriei Rapidului le-a răspuns rivalilor cu o serie de ironii.

„Sincer să fiu nu am apucat să văd meciul pentru eu nu văd meciul deloc, sunt cu ochii doar la galerie ca să gestionez foarte bine situația. Avem momentele noastre când știm să purtăm jucătorii pe brațe. Ați văzut atmosfera de aseară pe care o țin sub control și pe care o transmitem echipei.

Formăm o palangă industructibilă și distrugem adversarii. Ați văzut și aseară ceea ce s-a întâmplat. Ne cerem scuze că am jucat în 12, dar asta e situația în Giulești. Nu am văzut! Și chiar dacă am văzut ceva și voi vedea ceva sunt bucuros. Ei ne-au furat o viață întreagă și Steaua, și Dinamo și acum.

Aș vrea să-i furăm și noi câțiva ani de zile și să-i furăm prin minutul 90+3 să ne dea penalty, să ne dea ceva. Să băgăm punctele în traistă și să fim bucuroși pentru că ei s-au bucurat o viață întreagă pe furăciuni. Nu pot să zic pentru că nu am văzut, dar dacă toată lumea zice că am furat eu sunt bucuros. Înseamnă că avem gloanțe bune”, a spus Liviu Ungurean, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Au jucat în 13. Cu cei de la VAR în 17”

Ulterior, Gheorghe Mustață a venit cu replica. „Pot să-l contrazic? Dacă asta e părerea lui, dacă au jucat în 13 e vreo problemă? Nu e vreo problemă. Cu Feșnic 13, cu tușierii 15 și cu ăia de la VAR au jucat în 17. Să nu fie ca în meciul retur când fugea Săpunaru.’Opriți meciul, opriți meciul!’ ca fostul nostru jucător cu bricheta.

Cam așa făcea și Săpunaru: ‘Opriți meciul că ia uitați ce strigă’. Știi? La 2-0”, a fost răspunsul dat de Gheorghe Mustață. Gigi Corsicanu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că suporterii le-au pregătit o primă jucătorilor Rapidului dacă vor câștiga partida cu FCSB.

„Nu le-am dat nicio primă. Băieții nu au acceptat nicio primă. O fi prima la dreapta. Eu cred că Gigi (n.r. Corsicanu) este în măsură să vă răspundă la întrebarea asta. Eu vorbesc despre galerie, nu am vorbit public despre nicio primă. A fost o discuție. La stânga, la dreapta îi dăm și lui Feșnic ce vrea el. Să ne zică ce trebuie să îi dăm și îi dăm. Dăm prime la toată lumea.

Nu vreau să-l înțep pe Gigi (n.r. Mustață), nu vreau să spun nimic, dar sincer să fiu, nu i-am auzit deloc. Au fost prezenți la meci, doar i-am văzut, nu i-am auzit. Important este că a fost un meci cu o atmosferă de Champions League. În România 2023, unde toată lumea vrea doar consumatori pe stadion, aseară s-a arătat că viața ultra în România trăiește.

Asta e cel mai important. Am luat la cunoștință despre acea perdea, era o plasă ignifugă pe care Jandarmeria Română a obligat clubul Rapid să o pună pentru a împiedica să se arunce cu obiecte pirotehnice unii în alții”, au fost cuvintele lui Liviu Ungurean, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de !