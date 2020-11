Lider PPU-SL, mesaj pentru clasa politică: ”De câte victime mai e nevoie pentru a ne trezi?”

Dragoș Frumosu, lider PPU-SL, candidat pentru Senatul României, a transmis un mesaj dur către clasa politică din România după tragedia de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț.

Într-o scrisoare deschisă, postată pe contul personal de Facebook, Frumosu se întreabă, retoric, ”de câte victime nevinovate mai este nevoie pentru a ne trezi, pentru a nu ne mai lăsa minţiţi de politicienii care timp de 30 de ani nu au făcut altceva decât să distrugă, zi de zi, România?”.

La asentimentul opiniei publice din țară, liderul PPU (social-liberal) constată că, deși a trecut o jumătate de deceniu de la drama de la Colectiv, clasa politică nu a învățat absolut nimic.

Tragedia de la secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din Spitalul Județean Neamț, care a numărat 10 decese și 7 persoane rănite, nu a lăsat impasibilă opinia publică și nici zona politică.

PPU-SL, prin vocea lui Dragoș Frumosu, candidat pentru Senatul României, lansează o scrisoare publică îndreptată către clasa politică și președintele Klaus Iohannis, pe tema realității crunte care a condus la tragedia din spitalul nemțean.

”De câte victime nevinovate mai este nevoie pentru a ne trezi, pentru a nu ne mai lăsa minţiţi de politicienii care timp de 30 de ani nu au făcut altceva decât să distrugă, zi de zi, România ?

Au trecut 5 ani de la tragedia din clubul Colectiv, dar clasa politică nu a învăţat nimic, iar incendiul de la Secţia ATI a spitalului din Piatra Neamţ, în urma căreia 10 persoane au murit, iar alte şapte au fost rănite, ne arată din nou, dacă mai era nevoie, realitatea tristă a zilelor noastre.

Au trecut 5 ani si promisiunea Președintelui Romaniei Klaus Iohannis privind aflarea adevarului, se dovedeste a fi o minciuna, o tragere de timp. În spitalele româneşti se moare cu zile, şi nu mă refer acum la criza sanitară declanşată de pandemia de coronavirus. Sistemul sanitar românesc se zbate într-o criză mult mai profundă de ani de zile.

În spitalele din România se moară din cauza lipsei medicamentelor, din cauza lipsei medicilor specialişti, din cauza lipsei de locuri, din cauza infecţiilor nosocomiale (infectii intraspitalicesti) despre care spuneaţi că pentru a fi eradicate, fiecare spital ar trebui să aibă un medic epidemiolog și o echipă care să instituie disciplina, să se asigure că sunt respectate protocoalele, să analizeze datele și să tragă concluziile pe seama lor.

Noi nu avem suficienți medici epidemiologi și sunt foarte puține spitale care au medic epidemiolog full-time, pentru că voi, cei care timp de 30 de ani ați condus Romania, ați gonit medicii din țară împreună cu multe cadre medicale, ati închis spitale și dispensare medicale şi nu aţi luat măsurile necesare la timp.”, scrie Frumosu pe Facebook.

Frumosu, către Ludovic Orban: ”Ar trebui să demisionați acum!”

Dragoș Frumosu critică dur ieșirea publică a ministrului Nelu Tătaru, cel care, chiar în seara tragediei de la Piatra Neamț, spunea, în fața presei, că ”Suntem toți vinovați pentru că am acceptat timp de 30 de ani să trăim într-o astfel de situație medicala”.

În ceea ce-l privește pe premierul Ludovic Orban, liderul PPU-SL îi cere public demisia acestuia, într-o similitudine cu tragedia de la Colectiv din 2015, atunci când Victor Ponta a plecat imediat din fruntea Executivului.

”În faţa tragediei de la Piatra Neamţ, ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a găsit de cuviinţă să împartă vina pentru cele întâmplate. „Suntem toți vinovați pentru că am acceptat timp de 30 de ani să trăim într-o astfel de situație medicala”, a declarat cu impertinenţă vremelnicul ministru din guvernul imposturii naţionale.

De ce domnule Tătaru suntem vinovaţi toţi? De ce sunt vinovaţi oamenii de bună credinţă din ţara asta care îşi fac zi de zi treaba, cinstit şi onest, îşi plătesc corect impozitele aşteptând în schimb să fie trataţi cu respect de indivizi ca dvs., domnule Tătaru? Pentru ce plătim domnule Tătaru asigurările de sănătate dacă nu beneficiem de dreptul de a fi tratați? Unde sunt acești bani, unde se regăsește procentul de 1% din producția de alcool plătit pentru sănătate de zeci de ani?

De ce nu sunteti vinovaţi voi, toți cei care ati condus această țară și care ați luat măsuri numai împotriva ei și a poporului (PSD, PNL, PNTCD, PD, si toate codițele rezultate și reprezentate tot de membri acestor partide, etc.) ? De ce nu este vinovat doar premierul Orban pentru că v-a numit în această funcţie ale cărei responsabilităţi vă depăşesc? De ce nu este vinovat, alături de el, şi preşedintele Iohannis pentru că v-a validat prezenţa în fruntea acestui minister şi în ”Guvernul meu”?

După tragedia de la Colectiv, premierul Ponta a demisionat, iar preşedintele Iohannis declara că a fost nevoie să moară oameni pentru ca guvernul să demisioneze. Acum Iohannis nu mai vrea demisia Guvernului pentru a face loc unuia mai competent, ci anunţă doar că este profund îndurerat, că guvernul său a gestionat bine situația.

Lăsând la o parte teatrul de prost gust jucat de Klaus Iohannis şi falsa empatie cu suferinţele românilor pe care o afişează, domnule Orban ar trebui să demisionaţi acum. Dumneavoastră, ca mulţi alţii, vă învârtiţi prin politica românească de aproape 30 de ani, dar rezultatele “muncii” depuse sunt zero.”, a mai scris Dragoș Frumosu pe Facebook.

Liderul PPU-sl, critici dure despre măsurile luate de Guvern și Iohannis în privința pandemiei

Nu au scăpat de criticile lui Dragoș Frumosu nici măsurile din criza pandemiei de COVID-19 luate de Klaus Iohannis și Guvernul Orban. Cei aflați la putere sunt acuzați că au distrus economie și au gestionat catastrofal deciziile privind sănătatea românilor.

”Din luna martie 2020 măsurile Guvernului domniilor voastre a reușit să pună pe butuci o mare parte din economia românească începând cu educația și sectorul HORECA, continuând cu agricultura şi cu industria alimentară care au pierderi mari, influențând negativ inclusiv transportul de mărfuri şi făcând numai promisiuni pe care nu le-ați onorat.

Astăzi avem peste 30 000 de societăți închise, zeci de mii de șomeri în plus, cu perspectivă de crestere şi, colac peste pupăză, aţi luat și măsura închiderii piețelor, distrugând și micii producători agricoli și comercianții, care chiar dacă aveau un preț mai mare vindeau tot marfa țăranului român. I-ați scos în stradă, in ploaie și frig, le distrugeți si lor sanatatea, marfa și venitul familiei și motivați că o faceți pentru sănatatea noastră !

Păi ați fost normali când ati hotărât să-i duceți pe acei cumpărători fideli ai piețelor in super şi hipermarketuri şi să le aglomeraţi peste măsură, luând in același timp şi măsura închiderii lor la ora 21,00? Astfel, cei care trebuie să meargă la cumpărături, se duc fix după ora 17,00-18,00, după ce pleacă de la serviciu și se vor călca pe picioare in magazine.

Cum este cu sănătatea noastră domnule Iohannis, domnule Orban, Tataru si toți ceilalți? Numărul cazurilor și deceselor crește zilnic, în spitale nu mai sunt locuri, cu medicamentele și aparatura nu prea stăm bine, sunt în carantină zeci de localități, ne țineți în casă, ne îndemnați să facem sărbătorile de Crăciun și Anul Nou numai în casă, dar ne chemați la vot pe 6 decembrie?

Sa ințelegem ca vreți sa caștigați tot voi, aducându-vă acoliții, oamenii normali rămânând în casă speriați de voi, pentru a nu se îmbolnăvi. Nici măcar nu v-a interesat să creșteti numărul zilelor de vot, astfel încât să scadă aglomerația, dacă tot ne purtați de grijă.”, a mai adăugat liderul PPU-SL.