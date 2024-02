Rapid a pierdut meciul cu Poli Iași, scor 1-3. Astfel, giuleștenii au întrerupt seria celor 5 victorii consecutive după eșecul din Copou. Liviu Ungurean, liderul galeriei Rapidului, a mărturisit motivul pentru care suporterii i-au gonit la vestiare pe jucători.

Liderul galeriei Rapidului, explicaţii după ce jucătorii au fost goniţi la vestiare: “Nu vi se pare normal să strigăm asta?”

Fanii din Giulești își doreau ca echipa lor să ia campionatul în acest sezon, cel puțin până la momentul eșecului de la Iași. Liderul galeriei Rapidului a explicat că suporterii au fost foarte supărați după înfrângerea din ultimul meci.

ADVERTISEMENT

Motiv pentru care au strigat “Să vă fie rușine!” către la finalul partidei din Copou. Frustrarea a venit și după ce Rapidiștii au deschis scorul, iar suporterii i-au susținut tot meciul.

Astfel, Liviu Ungurean este de părere că reacția fanilor a fost una normală, având în vedere eșecul dezastruos cu una dintre echipele din subsolul clasamentului.

ADVERTISEMENT

“A fost o reacție la cald. Cu toții am fost supărați, cu toții am fost necăjiți și nu a fost ceva ieșit din comun. Am strigat doar să le fie rușine pentru jocul prestat. A părut altfel, pentru că așa face presa sportivă din România, caută doar scandalul.

Dar de ce nu a vorbit presa din România că i-am susținut 100 de minute. Am cântat 100 de minute și i-am purtat pe băieți așa cum știm noi să-i purtăm mereu.

ADVERTISEMENT

Nu vi se pare normal să strigăm să le fie rușine când am văzut acea înfrângere cu 3 la 1? Ce e așa ieșit din comun? Nu e sănătos să te bată o codașă”, a declarat Liviu Ungurean, la FANATIK SUPERLIGA.

Liviu Ungurean, despre Rapid în lupta la titlu

Liviu Ungurean nu a vrut să discute despre titlu. În schimb, liderul galeriei Rapidului susține că are încredere în puterea echipei. Totodată, Ungurean a spus că echipa va fi susținută ca la fiecare meci , formație aflată într-o formă foarte bună.

ADVERTISEMENT

“Cred în puterea Rapidului. Nu mai vreau să vorbesc de titlu. Nu mai vreau să îmi mai faci iluzii, să trăiesc iar deziluzii. Va fi un meci ca toate meciurile de pe Giulești.

Noi ne vom prezenta și vom susține băieții. Va fi spectacol ca la fiecare meci pe Giulești. Că jucăm cu primul loc sau cu ultimul loc, pe Giulești e mereu stadionul plin.

Spectacolul e garantat. Trebuie să ne bucurăm de fotbal, asta e ideea”, a mai spus Liviu Ungurean, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Liviu Ungurean, despre reacția fanilor de la Rapid după eșecul cu Poli Iași