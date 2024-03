Lidia Buble, anunț despre starea de sănătate. Ce i-a spus medicul artistei: “Se pare că am ceva probleme”

Lidia Buble a făcut un anunț despre starea sa de sănătate, în urma unui control medical mai detaliat. Cântăreața a vrut să verifice dacă stă bine cu vederea, însă specialistul i-a descoperit o problemă.

Lidia Buble a făcut un anunț despre starea de sănătate. Ce a aflat la un control

În ultimii ani, urmăritorii Lidiei Buble au îndemnat-o pe aceasta să meargă la un consult oftalmologic, deoarece au observat că ceva ar fi în neregulă cu ochiul ei.

, în urma căruia a aflat că are, într-adevăr, o problemă cu ochiul drept. Astfel, vedeta va fi nevoită să poarte ochelari de vedere o perioadă.

“Am să vă dau o veste, nu foarte fericită. Nici pentru mine nu a fost foarte fericită, însă astăzi am aflat că de săptămâna viitoare o să trebuiască să încep să port ochelari, pentru că se pare că am ceva probleme cu ochiul drept.

O cam ia la fugă și da, trebuie să vă dau dreptate din păcate, că n-aș fi vrut să vă dau dreptate. O parte din voi mi-ați tot scris de-a lungul anilor că aveți impresia că am o problemă cu ochii”, a spus Lidia Buble pe .

Ce este nevoită să facă Lidia Buble

Cântăreața s-a filmat în timp ce încerca diferite perechi de ochelari pentru a o găsi pe cea mai potrivită. Medicul i-a spus că nu va fi nevoie să-i poarte foarte mult, din moment ce problema nu este foarte vizibilă, însă trebuie rezolvată.

În trecut, vedeta a mai fost la medici pentru a face un control la ochi. Aceștia i-au spus, însă, că nu are nicio problemă. De data aceasta, artista a fost la un control mai amănunțit.

În afară de faptul că trebuie să poarte ochelari, și câteva exerciții pentru ochi. Acestea trebuie făcute de mai multe ori pe zi, timp de o lună.

“Am fost, m-am consultat, însă ceilalți doctori mi-au spus că nu este niciun fel de problemă, că totul este perfect, că nu am nevoie de ochelari, iar astăzi după un control mai amănunțit, am aflat că într-adevăr se pare că am o mică problemă cu ochiul drept și de săptămâna viitoare ochelari.

Mi-a zis doctorul că nu o să trebuiască să îi port o perioadă foarte îndelungată, că nu e ceva foarte vizibil, dar că trebuie corectat. Și am de făcut și câteva exerciții”, a mai spus cântăreața.