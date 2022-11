Lidia Buble, condamnată la un an de închisoare pentru dare de mită! Decizia judecătorilor

Cântăreața Lidia Buble a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare de judecătorii Tribunalului București. Sentința a fost comunicată astăzi, 17 noiembrie, iar nu este singura pedepsită în acest dosar.

Lidia Buble a ajuns în fața judecătorilor pentru niște fapte petrecute în luna februarie 2021, în toiul nopții. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a fost oprită de agenții de Poliție din București, care au constatat că nu avea la ea declarația pe proprie răspundere, la acea vreme există restricții de circulație impuse de situația pandemică.

Pentru a nu fi amendată și pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest, cei doi polițiști i-ar fi cerut mită, iar cântăreața le-ar fi dat 900 de lei drept mită, după ce aceasta ar fi contactat un alt inculpat din dosar, un presupus interlop, care a îndemnat-o să le dea bani agenților.

Decizia comunicată de Tribunalul București

Rechizitoriul a fost întocmit la data de 16 noiembrie 2021 și, potrivit acestuia, s-a dispus trimiterea în judecată a mai multor persoane implicate în acest dosar, pe lângă Buble și cei doi polițiști.

„În baza de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. „a” şi „b” C. pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 c.pr.pen. condamnă , fiica lui ………………………………., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de dare de mită. În baza art. 91 c.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind termen de încercare pe o durată de 2 ani. În baza art. 93 alin. 1 şi alin. 2 lit. b c.pen pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii: a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d)să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii în comunitate”, se arată în decizia transmisă de judecătorii Tribunalului București.

În același dosar mai figurează inculpații Ciupercă Laurențiu Constantin (avertisment după ce a fost acuzat de deținerea de droguri de mare risc), Miulescu Marius Constantin (trei ani de închisoare pentru luare de mită – unul din polițiști), Reznicsek Elena Daniela și Presură Dragoș Ștefan (în cazul lor s-a dispus disjungerea cauzei într-un alt dosar).

Inculpații pot ataca sentința în următoarele 10 zile

„Ia act că faţă de inculpaţii REZNICSEK ELENA DANIELA şi PRESURĂ DRAGOŞ-ŞTEFAN s-a dispus disjungerea cauzei şi formarea unui nou dosar. 5. În baza art. 16 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 112 alin. (1) lit. „f” C. pen. dispune confiscarea, în vederea distrugerii, cu păstrarea de contraprobe, a următoarelor cantităţi de droguri rămase după efectuarea analizelor de laborator: – 0,08 grame pulbere care conţine Cocaină (proba nr. 2) şi – 0,47 grame Cannabis (proba nr. 5), ridicate de la inculpatul Ciupercă Laurenţiu Cristian şi depuse la I.G.P.R. – D.C.J.S.E.O. cu dovada seria/nr. DCJSEO-…………………. la data de 12.10.2021 (f. 108, vol. 2). 6. Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonan?a DIICOT din data de 02.11.2021 asupra sumei de de 450 lei ridicată de la inculpatul Miulescu Marius Constantin (f. 80-86, vol. 2). 7. În temeiul art. 289 alin. (3) C. pen. dispune confiscarea sumei de 450 lei primită cu titlu de mită, ce a fost predată de inculpatul Miulescu Marius Constantin şi depusă la dipoziţia A.N.A.B.I., la Unicredit Bank, în contul ……………….. cu chitanţa nr. …………….. din data de 05.11.2021 (f. 105, vol. 2). În temeiul art.274 alin.1 C.pr.pen. obligă inculpaţii la plata a câte 2000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 17.11.2022.

Document: Hotarâre 1270/2022 17.11.2022”, se mai arată în decizia Tribunalului București.

Atât Lidia Buble cât și ceilalți condamnați în acest dosar pot depune apel în termen de 10 zile, căci soluția nu este una definitivă.