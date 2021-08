Liga 2 etapa a 5-a. Pe Bega are loc duelul Politehnicilor! Acum se joacă Timișoara – Iași. Video

Partidele programate în etapa a 5-a din Liga 2 încep joi, 26 august și se termină luni, 30 august. Există și o zi de repaus, în care nu are loc nici un meci, vineri, 27 august. Sunt destule meciuri interesante în programul acestei runde care începe chiar de joi, 26 august, cu un joc la vârf.

Programul etapei a 5-a din Liga 2

Joi, 26 august, ora 20:00

Poli Timișoara – Politehnica Iași

Sâmbătă, 28 august, ora 11:00

Astra Giurgiu – Unirea Slobozia

FC Brașov – Unirea Dej

CS Șelimbăr – Dunărea Călărași

FC Buzău – Unirea Constanța

ora 12:30 U Cluj – Metaloglobus

Duminică, 29 august

ora 12:00 Concordia Chiajna – Viitorul Tg. Jiu

ora 14:00 CSA Steaua – Ripensia

Luni, 30 august, ora 14:00

Hermannstadt – Csikszereda

Este vorba despre duelul Politehnicilor, care se va desfășura în orașul de pe Bega, adică la Timișoara. Poli Timișoara, care vine după succesul cu 2-0 de la Techerghiol în fața Unirii Constanța, va primi vizita omologilor de la Politehnica Iași, moldovenii spărgând gheața cu

La prima vedere Poli Timișoara pare a fi formația cu prima șansă, însă ieșenii au păstrat încă destui jucători din lotul cu care evoluau anul trecut în prima divizie și experiența acestora poate fi un atu important în favoarea lor. Acest lucru echilibrează întrucâtva balanța partidei.

Concordia Chiajna, liderul cu punctaj maxim

Poli Timișoara are 7 puncte, la cinci distanță de liderul Concordia Chiajna, dar face parte din grupul echipelor care sunt văzute cu mari șanse să se bată la un loc în play-off-ul de promovare, unde a mai fost sezonul trecut, dar fără a prinde măcar loc de baraj. Ieșenii pot fi și ei luați în calcul, mai ales dacă situația financiară se va stabiliza la club.

Formația pregătită de Claudiu Niculescu merge ceas încă din prima etapă și runda precedentă a defilat la Miercurea Ciuc, unde a făcut scor de forfait cu Csikszereda. Ilfovenii au o echipă bună și își pot permite luxul de a-i băga abia după pauză pe experimentații atacanți Yousouf Hamza și Azdren Llulaku, ultimul marcând al treilea gol în etapa anterioară.

Viitorul Tg. Jiu, o umbră a semifinalistei Cupei României

Acum Concordia pare a avea o misiune mai ușoară, pentru că la Chiajna poposește umbra unei echipe care juca un fotbal frumos sezonul trecut și care ajungea până în semifinalele Cupei României, Viitorul Târgu Jiu. Gorjenii și-au cam vândut toți jucătorii tineri remarcați sezonul precedent și vor avea viață extrem de grea pentru a supraviețui.

Unirea Slobozia, revelația începutului de stagiune în Liga 2, după ce abia a scăpat de retrogradare în barajul cu Comuna Recea, e neînvinsă după primele patru etape și în etapa anterioară a făcut 1-1 acasă cu CSA Steaua, considerată drept cea mai puternică echipă din divizie, chiar dacă nu are drept de promovare.

Astra vrea să facă primele puncte după penalizare

Acum oamenii lui Adrian Mihalcea vor merge pe malul Dunării, la Giurgiu, unde vor întâlni pe Astra, singura formație penalizată din Liga 2 și încă sever, cu opt puncte. Astralii sunt la -1 în acest moment, după ce au obținut două victorii și un egal și cu un succes în fața ialomițenilor ar bifa primele puncte în clasament. Nu va fi ușor pentru că Unirea e o echipă mult schimbată în bine iar Astra a continuat să piardă jucători importanți, bazându-se acum mai mult pe tineri din propria pepinieră, care nu au experiență.

Un alt meci interesant va fi pe malurile Someșului. U Cluj, după un început excelent, a suferit o corecție severă la Iași și speră să revină pe linia de plutire la meciul de acasă cu Metaloglobus. Însă echipa bucureșteană, a cărei coloană vertebrală o reprezintă frații Ovidiu și Claudiu Herea, nu e un adversar comod pentru nimeni, Hermannstadt smulgând greu un punct în meciul direct din etapa anterioară.

CSA Steaua vrea reabilitarea cu Ripensia

Pentru că am amintit de Hermannstadt, formația creditată cu prima șansă la locul 1 deoarece CSA Steaua are interdicție doi ani de la promovare, are meci la Mediaș cu o altă umbră a sezonului anterior, Csikszereda, harghitenii nefăcând nici un punct până acum. Petrolul poate să mai adauge alte trei puncte la actuala zestre, pentru că Dacia Unirea Brăila nu pare a fi un musafir primejdios.

CSA Steaua a pierdut primele două puncte în egalul de la Slobozia, dar încă nu s-a stins ecoul neașteptatei eliminări din Cupa României de către Progresul Spartac, meci în care antrenorul Daniel Oprița a găsit de cuvință să bage zece rezerve în formula de start. În Ghencea vine acum Ripensia Timișoara și militarii abia așteaptă să se reabiliteze cu o victorie.