Lili Sandu, dezvăluiri de ultimă oră despre starea mamei sale: „Această îmbolnăvire m-a prins cu garda jos”

Lili Sandu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, care e starea de sănătate a mamei sale, care a suferit din cauza unor complicații apărute după ce a trecut prin coronavirus.

Mama prezentatoarei de la PRO TV a fost diagnosticată cu o afecțiune care apare, de obicei, după infecția cu noul coronavirus. E vorba de o boală ce poate provoca parailizia mușchilor respiratori. Asta duce la intubarea pacienților pentru a putea respira. Nu a fost cazul de așa ceva în familia lui Lili Sandu. Necazurile au fost, însă, de altă natură. Afecțiunea a pus-o la pat pe mama nereușind să mai meargă.

Așa cum în social media, dar și la televizor, mama ei a trecut prin dureri groaznice din cauca poliradiculonevritei acute, o afecțiune neurologică din cauza căreia nu s-a mai putut nici deplasa cum trebuie.

Starea femeii este mult mai bună acum. Lili Sandu spune că speră că mama ei să fie pe propriile picioare cât de curând.

„A fost o perioadă extrem de grea pentru mine”

„Într-adevăr, a fost o perioadă extrem de grea pentru mine. Am avut marele noroc să am lângă mine niște oameni care m-au susținut și mi-au fost alături cu tot sufletul. Aici mă refer atât la cei doi colegi ai mei, Andrei și Bogdan, cât și la toată echipa de producție. Era mereu pregătită să îmi preia din atribuții în cazul în care aș fi clacat. Slavă Domnului că am fost puternică, așa cum mă știu. Am reușit să echilibrez cât am putut de bine viața profesională cu cea de acasă.

Probabil că nu aș fi ieșit public cu ce se întâmpla cu mama mea, dar această îmbolnăvire a ei m-a prins cu garda jos. Nu am știut ce înseamnă acest diagnostic, ce trebuie să fac sau ce soluții am.

Atunci, am făcut cumva un apel la cei care îmi citeau postarea și… bine am făcut! Am primit extrem de multe mesaje de la oameni care mai trecuseră prin această boală. Mi-au recomandat doctori sau, pur și simplu, mi-au împărtășit din experiențele lor”, a declarat Lili Sandu în exclusivitate pentru FANATIK.

Recuperarea mamei sale nu s-a terminat: „Avem speranța că o să fie pe picioarele ei cât de curând”

De mai bin de o lună, Lili Sandu n-a lipsit, însă, de pe micile ecrane, știind să mascheze cu profesionalism situația prin care a trecut. A fost zi de zi pe post, la PRO TV, încântându-i pe telespectatori cu prezența ei, o voință care a stârnit admirația colegilor ei de emisiune.

Așa cum ne-a dezvăluit Lili Sandu, în exclusivitate, marea primejdie a trecut în ceea ce o privește pe mama ei. „Mama este mai bine. Este acasă cu noi. A început recuperarea, care, din câte mi s-a spus, este de durată. Dar avem speranța și credința că o să fie pe picioarele ei cât de curând”, a spus Lili Sandu, pentru FANATIK.

Lili, dezvăluiri despre mama ei: „Nu m-a criticat niciodată. Este genul acela de om blând”

Întrebată ce fel de sfaturi de viață a primit de la mama ei de-a lungul timpului, Lili a ținut să precizeze că niciodată nu a fost criticată și că femeia care i-a dat viață este de o blândețe rară.

„Mama nu m-a criticat niciodată. Este genul acela de om blând care, dacă are să-ți spună ceva, o face ca și cum ți-ar da un sfat. Este mândră de mine și mereu a fost cel mai bun suport emoțional pentru mine. Mereu mi-a spus să mă bucur de ce am. Mi-a spus să nu renunț niciodată la principiile mele”, ne-a mai zis Lili Sandu.