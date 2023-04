Lili Sandu lipsește de la Vorbește lumea! Shurubel a deslușit misterul: „Am mai trecut prin asta”

Mister la Vorbește lumea: Lili Sandu nu a fost prezentă alături de colegii săi la începutul ediției de vineri, 21 aprilie 2023. Shurubel și Bogdan au dezvoltat tot felul de teorii pentru a descoperi unde le este partenera și s-au temut că, asemenea Adelei Popescu, care i-a abandonat pentru emisiunea Sunt celebru, scoate-mă de aici!

De ce a lipsit Lili Sandu de la Vorbește lumea. Colegii s-au îngrijorat, Shurubel a venit cu o teorie

Ediția de vineri, 21 aprilie 2023, a emisiunii Vorbește lumea a fost una ieșită din comun. În loc de trei prezentatori care să-i întâmpine, așa cum se întâmplă de obicei, pe telespectatori, în platou se aflau doar Shurubel și Bogdan Ciudoiu.

Lili Sandu, prezența feminină și , nu era prezentă, ceea ce i-a cam îngrijorat pe colegii săi. „Lili Sandu nu ne răspunde la telefon. Nu știm unde este”, au spus moderatorii de la Pro TV.

Astfel, ei au încercat să deslușească misterul. Având în vedere că Paștele l-a sărbătorit la Roma, alături de Catrinel Menghia cunoscută și sub numele de Marlon, vedetele s-au gândit că Lili Sandu s-a întors în Italia pentru a se bucura și de o vreme mai însorită.

„Ca să legăm dovezile, a fost plecată în Italia, weekend-ul trecut. S-a dus la Roma. A plouat. A nimerit vreme proastă. Cred că s-a suit în avion. A văzut că e frumos afară, s-a dus să-și ia revanșa. Asta e teoria mea, că de aia nu-mi explic. De aia nici nu răspunde la telefon, că în avion nu are semnal. Deci totul se leagă”, a spus Bogdan Ciudoiu.

Shurubel: „Pur și simplu am enervat-o atât de tare”

Dar Shurubel a venit cu o altă teorie. Prezentatorul s-a temut ca nu cumva să-i fi abandonat și Lili Sandu asemenea Adelei Popescu- .

„Eu am altă teorie. Cred că s-a dus să prezinte emisiunea Sunt celebru, scoate-mă de aici! cu Cabral. Am mai trăit trauma asta o dată. Am mai trecut prin asta și nu vreau să mai trec încă o dată.

Sigur n-are semnal pentru că e acolo, în junglă. Și n-au voie cu telefoane. Poate pur și simplu am enervat-o atât de tare încât s-a teleportat în altă parte, cu alți prezentatori!”, a afirmat Shurubel.

Motivul real pentru care Lili Sandu nu a fost la Vorbește lumea

Și pentru a desluși misterul, Shurubel și Bogdan au apelat și la alți membri din echipa de la Vorbește lumea, pe care i-au întrebat dacă au văzut-o pe Lili Sandu. Însă, colega lor le-a dat alte vești mai puțin plăcute.

„Nu știu unde este doamna Lili. O fi obosit cu voi doi. Că toată ziua, taca-taca. De exemplu, eu am venit aici și m-am împrietenit cu o domnișoară foarte drăguță. Lili poate are treabă, o fi plecat în L.A. Că viața e mult mai bună ca aici”, a spus această.

De fapt, Lili Sandu și colega de la Vorbește lumea erau împreună la probat de peruci. Cât despre întoarcerea în America, vedeta a afirmat că nu este pe lista să în aceste momente: „Nu, eu sper că nu a plecat în L.A, că, totuși, are un contract”.

De altfel, spre bucuria lui Shurubel și Bogdan, care i-au sărutat mâinile când au văzut-o, Lili Sandu s-a întors în platoul de la Vorbește lumea. Iar apariția sa nu a fost una oarecare, vedeta s-a întors cu un nou look, mai exact cu o perucă blondă.

„Cine e Lili? Eu sunt Kimberly. Vai, dar ce frumos e aici la voi. Tu ești Bogdan? Pui prea multe întrebări”, a spus prezentatoarea atunci când a revenit în emisiune.