Limite bagaje Wizz Air. Cât de mare este bagajul de mână și ce trebuie să meargă în bagajul de cală

Limite bagaje Wizz Air. Dacă v-ați planificat o călătorie peste hotare cu avionul, prima dată trebuie să știți ce reguli impun la bagaje companiile aeriene, pentru a nu avea parte de surprize neplăcute. Dacă nu le respectați, puteți avea probleme la controlul de securitate și, cel mai probabil, veți scoate și ceva bănuți în plus din buzunare. Fiecare companie de zbor are propriile reguli în ceea ce privește greutatea bagajului de mână și dimensiunile acceptate pentru acesta.

Care sunt limitele la bagaje Wizz Air

să aibă o greutate maximă de 10 kg și dimensiuni standard de 55 x 40 x 20 cm. Însă dacă vreți să călătoriți cu Wizz Air, trebuie să știți că există anumite limite la dimensiuni bagaj de mână Wizz Air 2024.

Așadar, bagajul de mână la Wizz Air trebuie să aibă maximum 10 kg, iar dimensiunea acceptată este 40 × 30 × 20 cm. De reținut că bagajul de mână trebuie să încapă sub scaunul din fața dumneavoastră. Politica standard Wizz Air permite un singur bagaj de mână de persoană.

În ceea ce privește trollerele care se permit la bordul navei, acestea trebuie să aibă maximum 10 kg și să aibă următoarea dimensiune de 55 x 40 x 23 cm. În schimb, la bagajele de cală sunt permise maximum 10 kg, 20 de kg, 26 de kg sau 32 de kg.

Ce bagaje de mână sunt permise la Wizz Air. Dimensiuni

au dreptul să aducă la bordul aeronavei un bagaj de mână gratuit, cu dimensiunea maximă de 40 × 30 × 20 cm. Spre exemplu, bagaj de mână Wizz înseamnă o geantă pentru laptop, un rucsac mic sau o poșetă, care vor fi așezate sub scaunul din față. Dimensiunile maxime acceptate pentru bagajul de mână la Wizz Air în 2024 este: 40 x 30 x 20 centimetri. Doar bagajul de mână este gratuit, iar greutatea lui cuprinde atât ce aveți în interiorul lui.

Ce ai voie în bagajul de mână? În bagajul de mână aveți voie să transporți orice, cu mențiunea să nu fie obiecte care să pună în pericol viața altor pasageri din avion. Spre exemplu, nu aveți voie să luați în bagajul de mână cuțite, briceag, cabluri, ciocane, foarfece, andrele, aparate de ras și lame, cătușe, funii, artificii, dinamită, spray cu gaz comprimat etc.

De asemenea, și lichidele din bagajul de mână nu trebuie să fie puse în recipiente mai mari de 100 ml. Ele trebuie să fie ambalate într-o pungă transparentă din plastic, de maximum 1 l. Dacă depășiți 100 de ml, recipientele vor putea să fie transportate în bagajul de cală. Dacă nu aveți unul, acestea vor fi aruncate înainte de controlul de securitate.

Bagaj de cală Wizz, greutate permisă

În ceea ce privește bagajul de cală, acesta va fi transportat numai în cala avionului. Călătorii trebuie să știe că bagajul de cală se lasă la aeroport după ce fac check-in-ul, iar mai apoi ajunge în mâinile angajaților aeroportului. Specialiștii recomandă să nu puneți în bagajul de cală lucruri valoroase sau obiecte fragile. De cele mai multe ori, bagajele de cală nu sunt manevrate cu atenție.

Înainte de a călători cu Wizz Air, trebuie să știți că bagajul de cală trebuie să se încadreze în limitele maxime de dimensiune de 149 X 119 X 171 centimetri. Compania aeriană prevede doar două dimensiuni maxime de greutate pentru bagajul de cală.

Bagajul care merge la cala avionului poate avea greutatea maximă de 20 kilograme sau 32 kilograme. Dacă greutatea bagajului de cală este mai mare, călătorilor li se va percepe o taxă suplimentară pentru greutate pe kilogram suplimentar înainte de a se îmbarca.

Bagaje pentru bebeluși Wizz Air

Bebelușii au și ei dreptul la bagaj de mână de 10 kg, dar și un bagaj de cală tot de 10 kg. În bagajul micuțului puteți adăuga mâncare, lapte praf (nu contează cantitatea), siropuri, medicamente etc. De precizat că trebuie să le scoateți din bagaj și să le arătați la control.

Un adult poate însoți un singur bebeluș cu vârsta cuprinsă între 14 zile – 2 ani. Micuțul nu va avea loc pe scaun, ci va călători în brațele părintelui. Însă va trebui plătită o taxă de zbor pentru micuț de 167 dus-întors. Dacă cel mic a fost adăugat la rezervare, nu se va percepe un alt tarif suplimentar.

La data zborului de dus, dar și la data zborului de întoarcere, bebelușii trebuie să aibă vârsta sub 2 ani. Adultul care are în grijă bebelușul are dreptul de a transporta accesorii pentru acesta, precum: landouri, cărucioarele pliabile și paturi. Ele nu sunt acceptate la bordul aeronavelor Wizz Air, dar pot fi duse la cală.

De asemenea, landourile și cărucioarele vor fi înregistrate împreună cu celelalte bagaje. Vor fi transportate gratuit, doar dacă utilizatorul acestui echipament se regăsește printre pasagerii din avion. Pe de altă parte, dacă la bord nu se află niciun bebeluș și niciun copil, aceste obiecte de transport pot fi duse la cală, dar trebuie să plătiți o taxă de 32 de euro.

În plus, trebuie să știți că puteți transporta la bordul aeronavei un scaun de mașină pentru bebeluși. Are nevoie să fie echipat cu centură de siguranță și va fi poziționat cu spatele la sensul de mers. E nevoie să achiziționați un loc suplimentar în avion.

Călătorie cu animale la Wizz Air

La bordul aeronavelor Wizz Air nu sunt permise animalele, excepție făcând câinii ghid pentru persoanele nevăzătoare. Dacă vă confruntați cu o asemenea situație, nu uitați să luați documentele de călătorie ale patrupedului. Actele trebuie să respecte reglementările țărilor în care urmează să călătoriți.