Lionel Messi, “one man show” în MLS! A adus de unul singur victoria pentru Inter Miami. Video

Lionel Messi a fost de neoprit în etapa a zecea din MLS, în care formația sa, Inter Miami, a primit acasă vizita echipei Nashville, adversara de anul trecut din finala Leagues Cup.

Argentininianul a ajuns cel mai bun marcator al echipei sale

Echipa din Florida a început prost partida și a fost condusă cu 1-0, după autogolul lui Negri, din minutul doi, care a deviat nefericit în propria poartă o centrare din corner.

Gluma se putea îngroșa două minute mai târziu când Nashville a zguduit bara lui Drake Callender, care a scăpat cu fața curate. Inter Miami s-a trezit din palme și Messi a adus egalarea, în minutul 11, după o combinație cu Luis Suarez. Tot argentinianul șutase în bară ceva mai devreme.

Apoi, în minutul 39, Messi a centrat perfect din corner pentru Sergio Busquets, care a marcat cu o lovitură de cap, primul său gol în America. Acesta a fost al șaselea assist al lui Messi în MLS.

Tot argentinianul a închis tabela în mintul 81, din penalty, pentru 3-1 și a matrcat al șaptelea său gol în acest sezon regulat și al nouălea în toate competițiile din 2024, devenind astfel cel mai bun marcator al echipei.

“Cred că în prima repriză nu am fost chiar acolo, dar în repriza a doua am reușit să corectăm greșelile pas cu pas și ne-am simțit confortabil după ce am egalat. La prima ocazie pe care am avut-o, am marcat și a fost un moment crucial”, a declarat antrenorul Gerardo Martino.

Inter Miami s-a distanțat în fruntea clasamentului

în fruntea clasamentului din Conferința de Est a MLS. Pe locul al treilea este Cincinnati, iar pe patru campioana en-titre Columbus Crew.

În Conferința de Vest a MLS, surprinzător, lider este Vancouver Whitecaps, urmată de Salt Lake City și Los Angeles Galaxy. FC Dallas, echipă la care este legitimat

Nici celălalt român din MLS, Alex Mățan, nu se simte prea bine. Campion cu echipa Columbus Crew, Mățan a fost doar rezervă în ultima etapă. Revenit după o accidentare, mijlocașul român a prins doar trei meciuri în acest sezon.